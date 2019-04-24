Fox News: нелегальные мигранты обходятся США в сумму $116 млрд в год

Нелегальные мигранты обходятся США в сумму $116 млрд в год во многом по той причине, что они платят мало налогов, однако крайне активно пользуются такими социальными благами, как продуктовые талоны и бесплатная медпомощь, заявила в эфире Fox News обозреватель The Hill Кристин Тейт. Это, по её словам, увеличивает экономическое бремя, лежащее на обычных американцах, которые в ряде штатов и так страдают от повышения налогов либералами.

По словам нашей следующей гостьи, нелегальная иммиграция обходится Америке в сумму 116 миллиардов долларов в год. У нас в эфире обозреватель The Hill Кристин Тейт. Можете рассказать, откуда взялась эта цифра? 116 миллиардов?

КРИСТИН ТЕЙТ, обозреватель The Hill: Разумеется. Но прежде всего, Стюарт, я хочу сказать, что я либертарианка, поэтому я хочу, чтобы в нашу страну приезжало больше мигрантов. Однако мы не можем себе позволить, чтобы миллионы людей приезжали в нашу страну и становились бременем для американских налогоплательщиков.

Нелегальная миграция оказывает огромное давление на федеральный бюджет и на бюджеты штатов. Сумма 116 миллиардов появилась путём вычитания общего объёма налоговых поступлений от нелегальных мигрантов (около 19 миллиардов) из общего экономического эффекта от нелегальной миграции. Нелегальные мигранты участвуют в чистом потреблении услуг, финансируемых налогоплательщиками, притом что только относительно небольшая их доля платит эти налоги, поэтому эти цифры даже приблизительно не компенсируют то бремя, которое несут на себе налогоплательщики.

Речь идёт о нелегалах, которые обходятся в сумму 116 миллиардов долларов в год. При этом легальные мигранты обходятся в сумму миллион в год. Мне кажется, что они не приносят стране чистой прибыли.

КРИСТИН ТЕЙТ: Если взглянуть на домохозяйства неграждан, то вы увидите, что они пользуются социальными благами куда активнее, чем граждане. Почти половина неграждан пользуется программой бесплатной медицинской помощи малоимущим, в то время как среди граждан этот показатель составляет 23%. Кроме того, почти половина неграждан пользуется продуктовыми талонами. Как говорил великий Милтон Фридман*, свободная иммиграция и социально ориентированное государство не сочетаются друг с другом. Либертарианцы бы сказали, что проблема не в открытых границах, а в самом социально ориентированном государстве, и предложили бы построить стену вокруг такого государства, а не самой страны.

С философской точки зрения, я соглашусь с этим, однако мы не сможем открыть границы и впустить больше людей до тех пор, пока мы не демонтируем социально ориентированное государство.

Справедливое замечание. Что вы можете сказать о результатах переписи? Если верить ей, то население Нью-Йорка сократилось впервые за десять лет. Всё дело в налогах?

КРИСТИН ТЕЙТ: Думаю, что так и есть, Стюарт. Нью-Йорк — это самый дорогой город страны. Его жители отдают до половины зарплаты в виде федеральных и местных налогов плюс налоги обычные в потребительской практике. В итоге это ноша становится так тяжела, что люди и корпорации «бегут с корабля». Именно так всё и происходит: большая часть этих лиц имеет средний или высокий уровень дохода, и, разумеется, львиная доля этих людей перебирается в штаты с благоприятным налоговым климатом вроде Флориды.

Этот исход приобрёл такие масштабы, что в этом году губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил о неожиданном дефиците бюджета в размере 2,3 миллиарда долларов. Так что эта проблема, судя по всему, будет только усугубляться. Кроме того, подобное происходит не только в Нью-Йорке, но и в штатах с преобладанием демократов.

Думаю, что всё будет только хуже, причём намного, так как мы начинаем ощущать эффект от введения ограничений на налоговые вычеты из государственных и местных налогов. Думаю, что всё будет только хуже.

КРИСТИН ТЕЙТ: Либеральные власти на местах ответили на это просто увеличением налогов и сборов, а не уменьшением налогового бремени. Это безумие.

И не говорите! Нью-Джерси вводит новые налоги и сборы на всё, что только можно. Они просто выгоняют людей из города, если хотите знать моё мнение. Кристин, большое спасибо. Как всегда был рад вас видеть.

КРИСТИН ТЕЙТ: Спасибо, Стюарт.

Дата выхода в эфир 23 апреля 2019 года.

* Американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике, основоположник современной теории монетаризма (прим. ИноТВ).