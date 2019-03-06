Daily Telegraph: антииммигрантские меры Германии остановили лишь 11 человек

Антииммигрантские меры, которые в прошлом году чуть не привели к краху правительства Ангелы Меркель, остановили лишь 11 человек, пишет The Daily Telegraph.

Суть этой противоречивой инициативы, продвигавшейся министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером, заключалась в том, чтобы ещё на австрийско-немецкой границе разворачивать мигрантов, которые уже попросили убежища в других странах Евросоюза.

Изначально канцлер ФРГ Ангела Меркель заблокировала эти меры, заявив, что подобные односторонние шаги навредят её планам по выработке единой миграционной политики ЕС. После чего Зеехофер пригрозил уйти в отставку. Это, в свою очередь, породило опасения, что его «Христианско-социальный союз» может выйти из состава коалиционного правительства и тем самым вынудить Меркель покинуть пост канцлера.

Зеехофер настаивал тогда на том, что эти меры крайне важны для защиты Германии от наплыва мигрантов. Но на деле они, похоже, оказались поразительно неэффективными, поскольку, согласно недавно опубликованным данным, после введения этих мер в страну удалось не пустить лишь 11 человек.

Между тем, как указывает издание, можно считать, что эта взрывоопасная конфронтация между Меркель и Зеехофером поставила крест на политической карьере обоих. Ведь после этого конфликта они, ранее стоявшие во главе своих партий, были вынуждены покинуть эти должности. Кроме того, ожидается, что к следующим выборам в Германии оба вообще уйдут из политики, пишет The Daily Telegraph.