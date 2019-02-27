Le Figaro: пока полиция занята «жёлтыми жилетами», преступность на городских окраинах процветает

Кризис «жёлтых жилетов» заставил МВД Франции бросить основные силы на сдерживание протестных акций, оставив неблагополучные районы городов без должной защиты, пишет Le Figaro. В отсутствие надлежащего числа полицейских наркодилеры и уличные банды чувствуют себя более свободно, отчего обстановка на окраинах продолжает ухудшаться, отмечает издание.

«Лишите городские кварталы основной массы сотрудников спецназа и других сил подкрепления по выходным в течение многих месяцев, и вы увидите, что банды и наркодилеры процветают там как никогда», — таково было «скрытое послание» последнего интервью президента совета региона Иль-де-Франс Валери Пекресс газете Le Figaro.

Как отмечает издание, начиная с 17 ноября, когда случились первые выступления «жёлтых жилетов», силы правопорядка были «поглощены миссией» поддержания порядка в центральной части городов, изменив своим традиционным обязанностям по обеспечению безопасности на окраинах.

«Это логично: в пятницу вечером сотрудники готовятся к субботним сдерживаниям демонстраций, в субботу они в боевой готовности, а в воскресенье они зализывают раны», — поясняет генеральный секретарь профсоюза полицейских Unsa-Police Филипп Капон. Разумеется, мобильные группы не «дезертировали» из неблагополучных районов, однако там, где население сильнее всего страдает от каждодневной агрессии, полицейских по вечерам стало гораздо меньше, отмечает газета. При этом именно по выходным окраины требуют к себе наиболее пристального внимания, подчёркивает автор статьи.

К примеру, 18 февраля в муниципалитете Гарж-ле-Гонесс департамента Валь-д'Уаз в вооружённой потасовке столкнулись 80 «разъярённых молодых людей», а тремя днями позднее полиции пришлось разнимать две враждующие группировки в коммуне Ла Веррьер департамента Ивелин. Как отмечает газета, в каждом из этих случаев задержания были немногочисленными, поскольку полицейские уступали по численности нарушителям.

Бригады по борьбе с преступностью, «передовые отряды» борьбы с городскими хулиганами, постигла та же участь. «Бригады по борьбе с преступностью теперь в первую очередь направляют на борьбу с погромщиками, как в Париже, так и в провинции», — рассказывает Капон. Более того, в столице по выходным именно эти подразделения составляют основную часть подразделений быстрого реагирования, ответственного за «конвейерные задержания» в ходе акций.

По словам экспертов, в отсутствие внимания со стороны полиции, обстановка в неблагополучных районах постепенно усугубляется. «Наркодилер — это такой гражданин, который не нападает на полицию, пока та не мешает ему работать», — поясняет префект департамента Иль-де-Франс и экс-глава Национальной полиции Фредерик Пешенар. И отсутствие полиции, как и тот факт, что пресса забросила тему городской преступности в пользу более актуальных политических сюжетов, создают благоприятные условия для подобного рода незаконной деятельности, обращает внимание газета.

Кроме того, борьба с «жёлтыми жилетами» оказывает влияние и на проблему миграции, поскольку по выходным сил специального назначения не хватает и для охраны границ, отмечает глава полицейского профсоюза.

Как напоминает автор статьи, об опасности происходящего на окраинах французских городов говорил ещё в октябре прошлого года бывший глава МВД Франции Жерар Коломб. Говоря о кварталах, в которых местные жители и выходцы из иммигрантской среды живут бок о бок, Коломб заметил: «боюсь, как бы завтра они не столкнулись лицом к лицу».

При этом, как отмечает издание, министерство внутренних дел страны в курсе проблемы. Так, 8 февраля действующий глава МВД пообещал предоставить 32 неблагополучным кварталам по 15-30 полицейских или жандармов дополнительно.

В заключение издание приводит краткую справку о правонарушениях, происходящих во Франции ежедневно. Так, каждый день в стране происходит 78 нападений на представителей власти и 2347 преднамеренных поджогов. Кроме того, в департаменте Иль-де-Франс только в декабре прошлого жертвами агрессии стали 80 школ.