Welt: нулевая терпимость — берлинская полиция объявила бой арабским криминальным кланам

Берлинская полиция разработала план из пяти пунктов для борьбы с крупными криминальными семьями арабского происхождения, сообщает Welt. Правоохранительные органы пошли на такой шаг, потому что из-за миграции вражда между преступными группировками может обостриться. Одним из пунктов плана станет стратегия нулевой терпимости, рассказывает немецкий телеканал.

Берлинские власти наконец-то предприняли меры в борьбе против крупных криминальных семей арабского происхождения. Для противостояния этой форме организованной преступности они разработали план из пяти пунктов. В том числе и по той причине, что столице грозит обострение насилия между враждующими группировками. Уже несколько месяцев органы безопасности активно противодействуют криминальной среде, в которую входят эти кланы. Но, несмотря на некоторые успехи, процесс продвигается с трудом. И главным образом по причине того, что эти преступные семьи живут в изоляции от общества.

Берлин — это также столица кланов. На их счету зрелищные налёты, например, на «Торговый дом Запада», а также убийства, как в случае с рецидивистом Нидалем Р. в сентябре. Теперь крупные семьи арабского происхождения в городе не одни, и с тех пор как это произошло, конкуренция растёт. В результате миграции в Берлин приехали потенциальные конкуренты.

РАЛЬФ ГХАДБАН, эксперт по вопросам миграции: С чужаками любой конфликт обостряется. Во время обысков в домах полиция всё чаще находит патроны, боевое огнестрельное оружие, даже ручные гранаты.

В Берлине проживают порядка 12 крупных семей. Восемь из них — в округе Нойкёльн. В связи с этим берлинские власти собираются целенаправленно бороться с клановой преступностью с помощью уже принятого плана из пяти пунктов.

Конкретно речь идёт о стратегии нулевой терпимости: полиция будет принимать меры даже в случае административных правонарушений. Создании Центрального бюро по борьбе с клановой преступностью, которое должно обеспечивать улучшенный обмен информацией между ведомствами при проведении масштабных расследований. Превентивных мерах, необходимых для раскалывания структуры кланов и предоставления людям возможности их покинуть. Усилении контроля за малыми предприятиями и финансами торговых точек и баров вблизи клана. А также, пожалуй, центральном пункте — борьбе с отмыванием денег.

МАРТИН ХИКЕЛЬ, глава администрации округа Нойкёльн: Мы должны добраться до их денег. Это непростая задача. Поэтому нам нужно наладить тесное сотрудничество между следственными комитетами — особенно теми, которые занимаются финансами — и прокуратурой, а также властями округа.

Похоже, это самая перспективная стратегия. В июле берлинская полиция конфисковала у одной из семей 77 единиц недвижимости на сумму в 10 миллионов евро.

Дата выхода в эфир 27 ноября 2018 года