Independent: треть сторонников брексита пугает «исламизация» Великобритании

31% британских граждан, поддержавших брексит, убеждены, что их правительство стимулирует приток мигрантов-мусульман в страну, дабы вытеснить местное население, пишет The Independent, ссылаясь на исследование общественного мнения. Между тем, как подчёркивает обозреватель издания, опрос показал, что британское правительство в принципе не пользуется большим доверием среди населения, и 60% британцев верят хотя бы в одну теорию заговора.

Почти треть британцев, поддержавших выход Великобритании из Евросоюза на референдуме 2016 года, считают, что «иммиграция мусульман — часть заговора с целью исламизации» страны, сообщает The Independent со ссылкой на опрос, проведённый Кембриджским университетом совместно с компанией YouGov в ряде стран мира. Как отмечается в материале издания, на вопрос «Считаете ли вы, что иммиграция мусульман в нашу страну — элемент более масштабного плана, направленного на то, чтобы сделать мусульман большинством в государстве?» ответили утвердительно 31% опрошенных сторонников брексита.



Теория заговора о стимуляции правительством притока мигрантов мусульманского вероисповедания, которую называют «великим замещением», изначально возникла во Франции и зачастую применяется для того, чтобы «свалить вину за всё на те стороны, которые считаются элитой — к примеру, на Европейский союз», подчёркивает обозреватель The Independent. Согласно опросу Кембриджа и YouGov, среди британцев, не поддержавших брексит, в неё верят лишь 6% респондентов.



В целом исследование выявило «глубокое недоверие к правительству — как среди сторонников брексита, так и среди его противников, констатирует автор. Так, 47% поддержавших выход Великобритании из ЕС и 14% выступивших против него убеждены, что власти «скрывают правду», а кроме того, 60% всех опрошенных британцев верят хотя бы в одну теорию заговора, перечисляет он.



Опрос также показал, что сторонники брексита меньше своих оппонентов склонны верить в глобальные климатические изменения (12% против 6%) и чаще считают, что от общества скрывают вред вакцинации (13% против 5%). При этом 15% первых и 11% вторых согласны с утверждением, что вне зависимости от того, кто официально управляет правительством и другими организациями, существует некая группа людей, которая тайно контролирует все события и управляет миром. Наконец, три четверти опрошенных британцев заявили, что не доверяют министрам, главам компаний и журналистам.



«Главный — и очень показательный — вывод из исследования заключается в том, что в наши дни теории заговора являются уже не представлениями, характерными для ограниченного круга людей, а распространённым явлением, — заявил один из организаторов опроса доктор Хуго Лил. — Полученные нами данные дают важные путеводные нити, позволяющие понять феномен популярности популистских и националистических партий, которые делают успехи на выборах в большинстве стран западного мира».