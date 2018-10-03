Daily Mail: Лондон готовит миграционную революцию после брексита

Британские власти объявили о том, что после выхода страны из Евросоюза её миграционная политика изменится, и европейским гражданам, приезжающим в Великобританию, как и всем остальным, придётся подавать запрос на рабочую визу. Как отмечает Daily Mail, эти меры призваны ограничить миграцию низкоквалифицированных кадров, но при этом оставить Великобританию открытой для образованных мигрантов из разных стран мира.

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид объявил о проведении крупнейшей иммиграционной реформы. Издание Daily Mail называет эти меры «миграционной революцией».

По его планам после брексита в Великобританию из Европы будет приезжать гораздо меньше низкоквалифицированных рабочих, а со свободным перемещением людей на европейском пространстве будет покончено. По мнению министра, миграционная система должна сконцентрироваться на том, чтобы принимать у себя квалифицированных работников, и к гражданам ЕС нужно будет относиться так же, как и к приезжим из других стран.

Больше того, как заявил Саджид Джавид в интервью Daily Mail, мигрантам придётся интегрироваться в британское общество. «Если вы хотите приехать в нашу страну и внести свой вклад, — прекрасно. Но в обмен мы ожидаем, что вы будете жить в соответствии с нашими британскими ценностями и уважать наши ценности».

Согласна со своим министром и британский премьер Тереза Мэй. По её словам, после брексита Великобритания впервые за многие десятилетия возьмёт на себя контроль над теми, кто пересекает её границы. В Евросоюзе в ответ на это угрожают, что лишат британцев автоматического права на работу и проживание внутри ЕС.

Новая иммиграционная система появится в ЕС с января 2021 года после завершения процесса выхода Великобритании из ЕС. Приезжим из европейских стран придётся подавать запрос на рабочие визы в Великобритании точно так же, как и гражданам других стран мира. Туристы, в свою очередь, смогут свободно приезжать в Великобританию, и краткосрочные бизнес-поездки также будут пользоваться облегчённым режимом. Правом остаться будут наделены те 3 млн граждан ЕС, которые уже живут на британской территории.

Теперь правительство вместе с бизнесом должны установить, какой уровень иммиграции нужен британской экономике. Временные послабления будут для тех сфер экономики, которые зависят от низкоквалифицированных кадров, но бизнесу рекомендовано обучать британских рабочих.

Как отметил чиновник, если говорить про разработчика программного обеспечения или хирурга, то ему неважно, какой национальности эти люди. «Нам нужен талант и умения, которые они собираются принести, так что не должно быть важно, приехал ли высококвалифицированный специалист из Индии, Австралии или Франции».

Несмотря на все эти меры, министр Джавид уверен, что Великобритания останется «позитивным космополитным государством, открытым для лучших талантов со всего мира», отмечает Daily Mail.