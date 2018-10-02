Independent: Европа дала «ответный залп» по британскому министру, сравнившему ЕС с СССР

На слова министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, сравнившего Евросоюз с СССР, дали жёсткий ответ в ЕС: официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас посоветовал британскому чиновнику «открывать иногда учебник истории», сообщает The Independent. Как подчёркивается в материале издания, ранее Ханта также раскритиковали представители нескольких бывших советских республик, ныне входящих в Евросоюз.

Европейская комиссия «дала ответный залп» по министру иностранных дел Великобритании Джереми Ханту, который ранее в своей речи на съезде британской Консервативной партии сравнил членство в ЕС с «советской оккупацией», пишет The Independent.

По данным газеты, официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас на пресс-конференции в Брюсселе в ответ на вопрос журналиста по поводу комментариев Ханта заявил: «При всём уважении, хотелось бы сказать, что нам всем — особенно министрам иностранных дел — было бы полезно иногда открывать учебник истории».

Как отмечает обозреватель The Independent, ранее критику в адрес Ханта в связи с его заявлениями уже высказали высокопоставленные британские дипломаты, а также представители стран—членов ЕС, «оккупированных в прошлом Советским Союзом».

В частности, посол Латвии в Великобритании Байба Браже, отвечая в одной из соцсетей на сообщение журналиста о комментариях британского министра, заявила: «Просто для вашего сведения: Советы после незаконной оккупации Латвии в 1940 году убили, депортировали, изгнали и лишили свободы сотни тысяч жителей страны и сломали жизнь трём поколениям. ЕС же принёс процветание, равенство, экономический рост и уважение».

В свою очередь, еврокомиссар по здоровью и безопасности пищевых продуктов, литовец Витянис Андрюкайтис, выразил свою критику «в более личной манере». «Уважаемый Джереми Хант! Я родился в советском лагере и меня несколько раз в жизни сажал в тюрьму КГБ. Я с радостью проведу для вас инструктаж по основным различиям между ЕС и Советским Союзом, а также по причинам, из-за которых мы вышли из СССР . В любое время. Буду рад помочь», — цитирует Андрюкайтиса The Independent.

В самой Великобритании к критике подключились бывший постоянный заместитель министра иностранных дел страны Питер Рикеттс, отметивший, что слова Ханта — это «чушь, недостойная главы британского МИД», а также преемник Рикеттса в должности Саймон Фрейзер, предположивший что Ханту «поразительным образом изменил здравый смысл».

Как поясняет читателям автор статьи, Латвия, Эстония и Литва были среди прочих стран «аннексированы» Советским Союзом в 40-е годы и позже включены в него в статусе республик. Получив независимость в 1990-1991 годах, они стали добиваться членства в ЕС — и в 2004 году наконец вошли в блок.

Заявления Ханта вероятнее всего вызовут «гневную» реакцию во многих странах — причём как раз в тот момент, когда Великобритания, ведущая с Евросоюзом переговоры о брексите, отчаянно нуждается в союзниках в Европе, предполагает обозреватель The Independent. Председатель Европейского совета Дональд Туск — который и сам был в Польше «при коммунистической власти» лидером студентов-антисоветчиков — критикует Лондон за отказ идти на компромиссы в переговорах; по его словам, именно такое поведение заставило европейских лидеров в свою очередь занять более жёсткую позицию и отвергнуть предложенный премьер-министром Великобритании план по брекситу, пишет журналист.

Как напоминает автор, сравнение Ханта, высказанное им на съезде Консервативной партии, звучало так: «Что случилось с верой в идеалы европейской мечты? ЕС был создан ради защиты свободы. Это Советский Союз не давал людям уходить. Урок истории ясен: если вы превратите ЕС в тюрьму, то желание её покинуть будет не уменьшаться, а расти — и мы будем не единственными пленниками, которые захотят сбежать».