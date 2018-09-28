Independent: брексит — новое предательство Европы со стороны Британии

Выход Великобритании из Евросоюза может не только ослабить Европу, но и подорвать долгосрочную стабильность на континенте. Как пишет The Independent, сегодня можно заметить параллели между внешней политикой Британии в 1930-х годах и в наши дни, поскольку и тогда, и сейчас руководство страны по-своему отвернулось от Европы.

По мере того как Великобритания приближается к брекситу, политики должны вспомнить о том, что исторически политический класс Великобритании принимает встревоженный вид, когда речь идёт о предательстве геополитических интересов страны и всего континента. Как пишет The Independent, сегодня можно заметить параллели между внешней политикой тори и лейбористов в 1930-х годах и в наши дни, поскольку и тогда, и сейчас руководство обеих партий по-своему отвернулось от Европы.

Как продолжает автор статьи, сегодня руководство обеих партий поддерживает курс действий, который неизбежно приведёт к сокращению масштабов политического взаимодействия Британии с континентом, как это было и в прошлом веке.

«Предательство Европы со стороны британских тори в 1930-х годах было впечатляющим. Для тори главным и основополагающим приоритетом было усиление и защита империи. В целом они были сравнительно безразличны к защите демократии и стабильности в континентальной Европе. Действительно, многие из них были вполне готовы видеть верховенство Германии на континенте до тех пор, пока Британская империя может быть гегемоном большей части остального мира», — пишет автор статьи.

Данная политика привела к тому, что британское правительство смирилось с поддерживаемым фашистами свержением, достигнутым с помощью Италии и Германии, демократически избранного испанского правительства, а также с немецким захватом Австрии и Судетской области Чехословакии. Это также отчасти привело к расширению британской армии менее чем на 10% в год, в то время как Гитлер расширял свою армию во много раз более высокими темпами. Более того, во время гражданской войны в Испании, официально придерживаясь нейтральной позиции, Великобритания в рамках своей политики умиротворения на самом деле тайно потворствовала оказанию помощи поддерживаемым нацистами правым повстанцам генерала Франко.

«Существование империи действовало как экономический и идеологический магнит, который, если говорить о правительстве, позволял и поощрял воображать, что Британия не имеет большой стратегической необходимости более активно участвовать в делах Европы. Результат этого ограниченного взгляда, само собой, оказался катастрофическим и привёл к гибели миллионов людей», — отмечает автор материала.

И хотя всё это произошло более восьми десятилетий назад, сегодня Великобритания наступает на те же грабли. До референдума 74% депутатов были против брексита, но это не остановило подавляющее большинство из них во время голосования. Большинство из этих депутатов по-прежнему знают, что брексит нанесёт серьёзный ущерб Великобритании и всей Европе как с экономической точки зрения, так и с точки зрения политической стабильности и безопасности. И тем не менее руководство обеих основных политических партий «словно лемминги продолжает мчаться к пропасти брексита, стремясь игнорировать уроки прошлого, а также ослабить Европу и её долгосрочную стабильность».

Как заключает автор статьи, испанский философ Джордж Сантаяма предупреждал человечество, что «те, кто не помнит прошлого, обречены на его повторение». После окончания Второй мировой войны большая часть Европы живёт в условиях относительного мира и процветания, отчасти благодаря существованию Европейского союза и предшествующих ему организаций. ЕС помог уменьшить национальное соперничество и сплотить континент, и если бы этой геополитической силы не существовало, то Европа рисковала бы вернуться в своё прошлое, где националистические и ксенофобские центробежные силы подорвали бы её единство и в конечном итоге разорвали бы её на части.

Великобритания, пишет автор статьи, является одной из трёх крупнейших в Европе стран по численности населения и размеру экономики и традиционно является основным связующим звеном между ЕС и остальным миром, поэтому роль Великобритании в Европе имеет решающее значение для долгосрочной европейской стабильности и процветания.

«Если при помощи брексита Европа расколется, уменьшится и вступит в эпоху нестабильности, то пострадает британский народ, равно как и французы, немцы, итальянцы, поляки», — подводит итог The Independent.