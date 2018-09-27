Guardian: потребление фаст-фуда способствует развитию депрессии

Новое исследование учёных из Великобритании, Испании и Австралии показало, что потребление фаст-фуда увеличивает риск появления депрессии, сообщает The Guardian. Как отмечает издание, ссылаясь на результаты исследования, плохое питание может вызывать воспалительные процессы по всему организму, что может напрямую повысить риск развития депрессии.

Потребление фаст-фуда увеличивает риск появления депрессии. Такой вывод делается в новом исследовании, которое также призывает врачей в качестве лечения от депрессии советовать своим пациентам придерживаться диеты, сообщает The Guardian.

В то же время те, кто соблюдает средиземноморскую диету, меньше подвержены риску развития депрессии благодаря содержащимся в диете рыбе, фруктам, орехам и овощам, которые помогают защищать от наиболее распространённого в Великобритании психического расстройства, говорится в исследовании.

Опубликованное в журнале Molecular Psychiatry исследование было проведено учёными из Великобритании, Испании и Австралии.

«Провоспалительная диета может вызывать воспалительные процессы по всему организму, что может напрямую повысить риск депрессии», — заявила доктор Камилла Лассаль, ведущий автор исследования.

Анализ показал, что пища, содержащая большое количество жиров и сахара, а также переработанная, вызывает воспаление не только ЖКТ, но и всего организма. В этой связи плохое питание оказывает такое же влияние на организм, как курение, интоксикация, ожирение и недостаток физических упражнений, отмечает британское издание.

«Хронические воспалительные процессы, во время которых провоспалительные молекулы попадают в мозг, могут влиять на психическое здоровье. Они также могут оказывать воздействие на нейромедиаторы — молекулы, которые отвечают за регуляцию настроения», — утверждает Лассаль.

Заключения учёных основываются на анализе пяти продольных исследований, в которых приняли участие 32 908 взрослых из Великобритании, Франции, Испании, Австралии и США.

Считается, что каждый шестой житель Великобритании испытывает состояние депрессии, часто сопряжённое с тревогой, пишет The Guardian. По оценкам Центра психического здоровья, каждый год болезнь обходится обществу в сумму $138 млрд.