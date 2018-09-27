Guardian: потребление фаст-фуда способствует развитию депрессии
Отец лидера группы «Кино» Виктора Цоя в беседе с НСН отреагировал на продажу личных вещей сына на аукционе.
Государственная дума приняла в третьем чтении закон о внесении изменений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса России.
Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что более 180 мирных жителей погибли в 2018 году в результате конфликта в Донбассе.
Индия приняла решение о подписании соглашения с Россией на приобретение зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 на сумму $5,43 млрд. Об этом пишет The Economic Times.
Известный немецкий пианист и дирижёр, лауреат премии «Грэмми» Юстус Франтц заявил, что его не пугают возможные санкции из-за выступления в Крыму.
В Невском районе Санкт-Петербурга в результате взрыва на заводе пострадали четыре человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин прокомментировал принятое на исполкоме решение ввести систему видеопомощи арбитрам (VAR) в соревнованиях под эгидой организации.
Глава российского правительства Дмитрий Медведев анонсировал создание специальной отрасли по сбору, сортировке и обработке отходов.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Австралии Маризы Пейн касательно расследования крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко заявил, что пойдёт на выборы главы региона как самовыдвиженец.
Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) России и других стран СНГ провели около 100 пусков по целям в рамках тренировки. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.
Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам одобрила для рассмотрения в окончательном чтении законопроект о публикации документов Комитета государственной безопасности (КГБ) Латвийской ССР в интернете в этом году.
Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани предостерёг Израиль от нанесения авиаударов по объектам, расположенным на территории Сирии. Об этом сообщает Tasnim.
Представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгений Марчук заявил в интервью телеканалу «112 Украина», что на борту украинского поисково-спасательного судна А500 «Донбасс» и морского буксира А830 «Корец» во время их прохода через Керченский пролив находились российские лоцманы.
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин подтвердил, что на должность главы Центра стратегических разработок может быть назначен министр экономического развития Максим Орешкин.
Айсен Николаев официально вступил в должность губернатора Якутии в четверг, 27 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что начиная с сезона-2019/20 в Лиге чемпионов будет использоваться система видеопомощи арбитров (VAR).
Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о создании польско-американской рабочей группы по вопросам размещения постоянной базы США в республике.
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что инцидент с российским самолётом Ил-20 над акваторией Средиземного моря не отразился на контактах России и Израиля.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что по факту информации о выдаче паспортов Венгрии украинским гражданам в Берегове возбуждено уголовное дело. Об этом он сказал в ходе брифинга, трансляцию которого вёл телеканал «Прямой».
В ГУ МЧС России по Московской области предупредили жителей региона о неблагоприятных погодных условиях в пятницу, 28 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В Министерстве внутренних дел по Чечне сообщили, что власти республики демонтировали посты на границе с Ингушетией после подписания соглашения о границе между двумя регионами.
Министерство иностранных дел Украины искажает слова зарубежных коллег для «создания мифов» вокруг вопроса автокефалии, заявили в Украинской православной церкви.
Президент России Владимир Путин посетил чемпионат мира по дзюдо в Баку.
В Салониках, а также на островах Калимнос и Эвбея затонули четыре корабля в результате обрушившегося на Аттику штормового ветра.
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин прогнозирует повышение цен на нефть в течение 2—3 лет.
Глава парламентской делегации Украины при Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что Германия выступает за возвращение России в состав ПАСЕ. Об этом он написал в своём Facebook.
Во время матча любительских команд Окружной лиги Москвы между «Соколом» и ХК «Диал-Дент» умер один из хоккеистов.
Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал сходство костюмов президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко на совместной фотографии.
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что страна готова открыть единственный официальный пограничный переход своей границы с Сирией — «Кунейтра».
В Московской области около 61,7 тыс. человек остались без электроснабжения. Об этом информирует Министерство энергетики России.
Французский генерал и государственный деятель Шарль де Голль признан самым значимым человеком среди лидеров страны за последние 60 лет.
Ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков прокомментировал решение ФРС о повышении базовой процентной ставки.
Госдума приняла в третьем чтении закон об изменении пенсионного законодательства.
Сборная России по дзюдо вышла в полуфинал в соревнованиях смешанных команд на чемпионате мира в Азербайджане.
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме, заявил, что уровень бедности в России остаётся высоким. Об этом сообщает ТАСС.
В Министерстве труда и социальной защиты России заявили, что не намерены отказываться от понятия «инвалид».
Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин считает, что уход Александра Хуга с поста замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не отразится на её работе на Украине.
Президент России Владимир Путин в послании организаторам и гостям историко-документальной выставки «Россия и Таджикистан: по пути дружбы и созидания», приуроченной к 25-летию договора о дружбе, отметил, что за это время отношения между Москвой и Душанбе вышли на уровень союзничества и стратегического партнёрства.
Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни ответил на вопрос, поднималась ли тема постов в Twitter о разочаровании игровым временем в разговорах с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.
Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на пятницу, 28 сентября, в связи с ожидающимся сильным ветром.
Нападающий «Краснодара» Ари заявил о возросшем желании выступать за сборную России после получения российского гражданства.
В городе Северо-Курильске на острове Парамушир в Сахалинской области произошёл пеплопад после выброса пепла вулканом Эбеко.
Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин в беседе с РИА Новости заявил, что создание американской военной базы в Польше может считаться нарушением Основополагающего акта Россия — НАТО.
Согласно данным опроса, проведённого ВЦИОМ, большинство россиян считают, что сейчас не лучшее время для оформления кредитов и совершения крупных покупок.
Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал заявление руководства «Лужников» о готовности принять матч между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 20-го тура РПЛ.
Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла словенку Далилу Якупович и вышла в полуфинал турнира в Ташкенте.
МИД России выразил возмущение в связи с тем, что «ошибочные» удары НАТО в Афганистане становятся чуть ли не повседневной реальностью, и требует привлечь виновных к ответственности.
По факту кражи иконы Георгия Победоносца из храма, расположенного на территории Киево-Печерской лавры, возбуждено уголовное дело.
По афганскому городу Газни было нанесено три ракетных удара во время визита президента страны Ашрафа Гани, сообщает TOLO News со ссылкой на местные власти.