Bild: европейцы стали жить дольше, а весить — больше

Немцы стали чаще делать прививки, а средняя продолжительность жизни европейцев увеличилась на год за последние пять лет, но проблемы с курением и алкоголизмом никуда не делись, пишет немецкий таблоид Bild. Согласно докладу ВОЗ, более половины европейцев страдают избыточным весом, а у детей в Германии всё чаще наблюдаются случаи ожирения, и тенденция развивается не в лучшую сторону.

Немцы делают прививки чаще, чем раньше, а европейцы в целом стали жить дольше, пишет немецкий таблоид Bild, ссылаясь на данные последнего доклада Всемирной организации здравоохранения по европейскому региону. Исследование проводилось на протяжении трёх лет и предостерегает о ряде проблем, таких как курение, алкоголь и избыточный вес.

Ситуация с вакцинацией в Германии заметно улучшилась, пишет Bild. По данным ВОЗ, прививки от кори делают 97% немцев. Хуже всего в Европе положение оценивается на Украине — там этот показатель составляет 42%.

Серьёзной проблемой по-прежнему остаётся употребление алкоголя. Население европейских стран в возрасте старше 15 лет в среднем выпивает по 8,6 л чистого алкоголя в год. В Германии этот показатель достигает даже 11 л в год. Однако лидируют в этой сфере литовцы — там на каждого взрослого жителя приходится по 15,2 л чистого алкоголя ежегодно. В России потребление алкоголя, напротив, снизилось до 10,1 л, причём одновременно сократилось и число дорожно-транспортных происшествий.

По словам руководительницы информационно-исследовательского подразделения ВОЗ Клаудии Штайн, в Германии уровень потребления алкоголя очень высок. В большинстве стран мужчины пьют намного больше, чем женщины. Соответственно, смертность по причинам, связанным с употреблением алкоголя, среди мужчин тоже более высокая.

Между тем продолжительность жизни за последние пять лет увеличилась в Европе на один год, сообщается в статье. Дети, рождающиеся в Германии, должны прожить в среднем 81 год. По этому показателю страна находится в верхней четверти статистической шкалы, что связано с хорошо развитой системой здравоохранения. Наиболее высокая средняя продолжительность жизни в Европе составляет 83 года — в Швейцарии и Люксембурге.

Как пишет Bild, в последнее время понижается число случаев летального исхода от таких болезней, как рак, диабет, заболевания сердца и хронические заболевания дыхательных путей — цифра уменьшается в среднем на 2% в год.

В то же время эксперты бьют тревогу по поводу увеличения числа случаев ожирения у детей. Более половины населения европейского региона страдают избыточным весом, и эта тенденция продолжает развиваться. В числе основных причин исследователи называют недостаток двигательной активности. Как следует из доклада ВОЗ, в большинстве стран мужчины подвержены избыточному весу больше, чем женщины, однако ожирением страдает больше женщин, чем мужчин.

Доклад Всемирной организации здравоохранения по европейскому региону охватывает 53 государства, включая такие страны, как Таджикистан, Туркмения и Узбекистан, и касается 900 млн человек, поясняет немецкий таблоид.