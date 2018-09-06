Euronews: ВОЗ призывает всех жителей планеты активнее двигаться ради здоровья

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что в мире растёт число людей, которые уделяют очень мало внимания физической активности, необходимой для поддержания здоровья. Эксперты ВОЗ также призывают власти развивать условия для занятий спортом и другие доступные программы, чтобы привлекать малоактивное население, особенно женщин и пожилых людей, передаёт Euronews.
Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, более четверти людей во всём мире — около полутора миллиардов человек, недостаточно занимаются физическими упражнениями. Исследователи проанализировали данные о физической деятельности населения в 168 странах.
Наименее активными по этому показателю оказались женщины в Латинской Америке и Карибском регионе, Южной Азии и обеспеченных странах Запада.
ФИОНА БУЛЛ, эксперт ВОЗ:Мы должны обеспечить людям располагающую для физической активности обстановку. Парки, спортивные площадки, удобные тротуары — это то, к чему должен быть доступ у жителей во всех городах. Также нам нужно подумать о разработке большего количества программ для вовлечения в них малоактивного населения, в особенности женщин и пожилых людей, в которых они могли бы участвовать с семьёй и друзьями.
Согласно данным ВОЗ, в странах с высоким доходом населения растёт число жителей, которые недостаточно времени уделяют физической активности на работе и в свободное время, что ставит под угрозу их здоровье и качество жизни. Так, доля малоактивных людей там выросла с 32% до 37% за 15 лет, тогда как в странах с низким доходом она оставалась стабильной — на уровне 16%. Авторы заявили, что это, вероятно, связано с дополнительными обязанностями по уходу за детьми и «культурными установками».
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