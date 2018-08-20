«Стресс, алкоголь и депрессия» — Le Figaro разоблачила миф об «уютном датском счастье»

Несмотря на то, что Дания в течение многих лет возглавляет рейтинг самых счастливых стран мира по версии ООН, на деле ситуация с душевным состоянием датчан далеко не так радужна, отмечает Le Figaro. По словам экспертов, рекордное количество жителей Дании сегодня испытывают стресс, страдают от депрессии и алкоголизма.

Как напоминает Le Figaro, Дания неизменно занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге самых счастливых стран World Happiness Report при поддержке ООН. В 2018 году скандинавское королевство оказалось в списке третьим, оставив далеко позади Францию, занявшую 23 место. Однако действительно ли Дания, благодаря своему волшебному эликсиру под названием «хюгге», купается в счастье, задаётся вопросом издание.

По мнению писателя и президента Института изучения счастья в Копенгагене Мейка Викинга, всё далеко не так однозначно. По его словам «за уютной атмосферой разделения простых радостей жизни с другими» скрывается гораздо менее лестная реальность: количество датчан, и, в особенности подростков, подверженных стрессу, депрессиям и алкоголизму достигает рекордных показателей.

Согласно исследованию, проведённому в северных странах в 2011 — 2014 годах, датчане — лидеры по употреблению табака и алкоголя в Северной Европе. По словам эксперта Технического университета Дании Сиссе Фагт, это «бесславное первенство» является причиной меньшей по сравнению с другими скандинавскими странами продолжительности жизни как среди мужчин, так и среди женщин. Кроме того, согласно результатам другого исследования, Дания в течение многих лет остаётся чемпионом Европы по подростковому пьянству.

Недавний доклад Министерства здравоохранения Дании о состоянии здоровья общества также не добавляет оптимизма: 623 тыс. жителей Дании (13,2% населения) чувствуют себя «подавленными». Растущее число подданных королевства ощущает одиночество, многие жалуются на усталость, депрессию, тревогу, отмечается в докладе.

Как замечает психиатр Анн Линхард, парадоксальным образом, в благополучный с экономической точки зрения период всё больше жителей страны чувствуют неудовлетворённость жизнью.

Кроме того, «датское счастье», о котором говорят иностранные исследователи, контрастирует с количеством датчан, принимающих антидепрессанты, называемые в стране «пилюлями счастья». «Тот факт, что 450 тыс. датчан принимают пилюли счастья, 30 тыс. заявляют о своей болезни ежедневно, а 300 тыс. чувствуют себя изнурёнными, говорит о том, что что-то идёт не так», — считает датский пастор и публицист Поул Хоаким Стендер.

«Душевная боль стала народной болезнью, которая обходится обществу в миллионы крон ежегодно и чревата серьёзными последствиями для семей, затронутых ей», — писала в 2015 году датская газета Politiken. По мнению издания, одна из причин происходящего — «общество, где царят индивидуализм и конкуренция», в котором антидепрессант становится первым средством решения проблем в постоянной погоне за счастьем любой ценой.

По убеждению министра здравоохранения Дании Эллен Норби, проблема ментального здоровья жителей страны не связана с политическими реформами, а является следствием «стремления постоянно быть в онлайне». С этой точкой зрения согласен и Мейк Викинг, считающий, что ответственность за душевное состояние датчан лежит на социальных сетях, «заставляющих нас безостановочно сравнивать себя с другими».