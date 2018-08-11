Fox News: американцы сидят на антидепрессантах, но от одиночества это не спасает

Население США «сидит» на антидепрессантах, в то время как уровень депрессии в стране только растёт, констатирует ведущий Fox News Такер Карлсон. По мнению бывшего главного врача службы здравоохранения США Вивека Мёрти, таблетки не могут устранить главную угрозу психическому благополучию нации — одиночество.

Америка становится всё более тесной страной: 325 миллионов человек, которые всё больше устремляются в несколько крупнейших городов. Несмотря на это — а может быть, именно поэтому — в Америке становится больше одиноких: у людей теперь меньше друзей, меньше близких и меньше связи с окружающими. И это ощутимо сказывается на нации.



Недавно Такер побеседовал с бывшим главным врачом США Вивеком Мёрти.



ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Fox News: Я, конечно же, не выступаю против психиатрических лекарств, но трудно не заметить, что в то время, как всё больше американцев принимает такие препараты, самоубийств тоже становится больше. Что вы об этом думаете?



ВИВЕК МЁРТИ, бывший главный врач службы здравоохранения США: Думаю, антидепрессанты играют определённую роль в борьбе с депрессией, и многим они принесли пользу. Но здесь есть большое но: думаю, долгое время мы слишком часто прописывали эти лекарства, без тщательного исследования альтернатив, других способов борьбы с депрессией, без глубокого изучения факторов, приведших к депрессии…



ТАКЕР КАРЛСОН: В том-то и дело. Казалось бы, когда наблюдается всплеск самоубийств — как сейчас, ощутимый всплеск, — мы на национальном уровне должны обсуждать его причины. Как по-вашему, в чём причина?



ВИВЕК МЁРТИ: Не думаю, что причина одна. Но один фактор особенно способствует депрессии, и, мне кажется, мы слишком мало говорим об этом. Это социальная разобщённость, одиночество.



Если бы, когда я только вступил в должность главного врача службы здравоохранения, вы сказали мне, что я буду так много думать и говорить на тему одиночества, я бы сказал вам, что вы очень ошибаетесь. Но люди, которых я встречал во время своих рабочих поездок по Америке, многому меня научили. Из их личных историй я узнал, что многие из них тяжело переносили чувство изоляции и одиночества. Они не всегда говорили об этом в начале разговора, но становилось ясно, что это часть их опыта, их истории, способствовавшая тревожности и депрессии.



Когда я более глубоко изучил научные данные касательно одиночества, мне стало очевидно, что одиночество — это не просто время от времени возникающее чувство. Когда оно длится долго, возрастает риск сердечных заболеваний, деменции, тревожности и депрессии. А это связано с уменьшением продолжительности жизни.



Выходит, что хронически одинокие люди не просто живут меньше. Влияние (одиночества. — ИноТВ) на уровень смертности такое же, как у выкуривания 15 сигарет в день.



ТАКЕР КАРЛСОН: Конечно. И, разумеется, ничего приятного. Я имею в виду, что одиночество — это сущий ад. Что бы вы прописали одинокому человеку? Как решить эту проблему?



ВИВЕК МЁРТИ: Во-первых, в случае с одинокими людьми очень важно сделать так, чтобы они заговорили об этом, признали проблему. Если вы одиноки, это ещё не значит, что вы сломаны или дефективны…



ТАКЕР КАРЛСОН: Подозреваете ли вы, что (компьютерные. — ИноТВ) технологии делают нас более одинокими?



ВИВЕК МЁРТИ: Думаю, технологии — это инструмент, который можно использовать для решения проблемы одиночества. Но этот же инструмент может и усугубить проблему. Вся разница в том, как мы эти технологии используем. Меня беспокоит, что в данный момент мы, наверное, используем их так, что одиночества становится только больше.



Это происходит двумя путями. Во-первых, если посмотреть на социальные сети и на всё новые и новые данные касательно влияния соцсетей на психическое здоровье, мы увидим, что более активное использование соцсетей связывают с ростом тревожности и депрессии. И, к сожалению, многие разменяли свои межличностные отношения в реальном мире на отношения в сети.



Но технологии оказывают и другое влияние: мы все — или почти все — теперь ходим с телефонами и смартфонами, дающими нам мгновенный доступ к электронной почте и текстовым сообщениям. И это может быть невероятно удобно. У меня есть смартфон, я им пользуюсь, он мне очень помогает. Но этот телефон и другие устройства могут также вторгаться в другие сферы нашей жизни.



ТАКЕР КАРЛСОН: Да.



ВИВЕК МЁРТИ: Они могут быть с нами за обеденным столом, что сказывается на качестве наших разговоров с членами семьи. Или в ресторане — когда мы хотим поболтать с другом, которого давно не видели, а постоянно возникающие на экране сообщения нас отвлекают…



Итак, мы выяснили, что наши телефоны — и наша работа вообще — вторглись в наши вечера, выходные и отпуска.



ТАКЕР КАРЛСОН: Конечно!



ВИВЕК МЁРТИ: А это забрало у нас то время, которое мы могли бы провести с семьёй или близкими друзьями.



Дата выхода в эфир 09 августа 2018 года.