CBS News: молодые американцы чувствуют себя одинокими и изолированными

Большинство американцев чувствуют себя одинокими и изолированными от окружающих, сообщает CBS News со ссылкой на новое исследование медицинской компании Cigna. Как отмечает телеканал, больше всего одиночеству подвержена молодёжь, и это представляет серьёзную угрозу для психического и физического здоровья страны.

Вы когда-нибудь чувствуете себя одиноко? Что ж, в этом вы не одиноки. Согласно новому исследованию Cigna, большинство американцев чувствуют себя одинокими. И главная группа риска — не пожилые люди, а одно из самых молодых поколений. Как выяснили исследователи, одиночество — серьёзная угроза психическому, физическому и эмоциональному благополучию американцев, и последствия могут быть огромны.



С нами на связи из Миннеаполиса доктор Даг Немесек — главный медик Cigna Behavioral Health. Именно эта глобальная медицинская компания и провела исследование.



Доктор, большое спасибо, что нашли для нас время. Не могли бы вы для начала объяснить, что именно считается одиночеством в рамках данного исследования?



ДУГЛАС НЕМЕСЕК, главный медик Cigna Behavioral Health: Конечно. Спасибо, что пригласили меня сегодня. Согласно определению, одиночество — это чувство, что вы один или вам не хватает социального взаимодействия. Cigna — глобальная медицинская компания, и от наших клиентов и индивидов, которые нам звонят, мы всё чаще слышим, что они чувствуют себя одинокими и изолированными от других.



Итак, исследование показало, что некоторым категориям населения приходится хуже, чем другим. Самым одиноким оказалось поколение Z, то есть взрослые люди 18-22 лет. Почему бы это? Казалось бы, самые лучшие годы!



ДУГЛАС НЕМЕСЕК: Мы рассмотрели все поколения. И вы правы: мы были очень заинтригованы, обнаружив, что самое молодое поколение, люди 18-20 лет на самом деле больше всего ощущали одиночество и вдобавок чувствовали, что их здоровье хуже, чем у старших поколений. Мы на самом деле не можем указать на какую-то причину. Но это интересно, и мы хотим глубже это проработать и продолжить поиск способов воздействия на одиночество молодого поколения.



Дата выхода в эфир 03 мая 2018 года.