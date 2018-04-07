Fox News: американская IT-индустрия делает людей одинокими и несчастными

Влияние IT-компаний на современную жизнь огромно и зачастую негативно, полагает ведущий Fox News Такер Карлсон. По мнению журналиста, такие гиганты, как Facebook, специально «подсаживают» детей на свои сервисы, а результатом становится атомизация общества и повальная неудовлетворённость жизнью.

Самые влиятельные IT-компании Америки уже знают о вас больше, чем ваши родители. Этой информацией они делятся с другими — и зарабатывают на этом миллиарды. Только сегодня Facebook признал, что предоставил Cambridge Analytica данные о 87 миллионах человек. Какие пустяки!



IT-компании усугубляют экономическое неравенство: в Калифорнии они в этом весьма преуспели. Сговариваются между собой, чтобы подавлять свободу слова. А тем временем их руководители требуют отмены права на оружие, прячась за стеной из вооружённых телохранителей. Они создают сервисы, вызывающие привыкание, и намеренно подсаживают на них детей. А теперь они хвастаются, что смогут купить себе бессмертие. Более того, они создают новые риски для обороны страны. Так что же можно сказать в защиту IT-индустрии, которая всё больше становится центром нашей жизни?



С нами сегодня Дин Гарфилд, президент Совета индустрии информационных технологий. Спасибо, что пришли, Дин!



ДИН ГАРФИЛД, президент Совета индустрии информационных технологий: Вам спасибо. Наверное.



(Смеются.)



ДИН ГАРФИЛД: Я вижу, вы наш большой фанат.



Знаете… Эти компании успешны, потому что они изумительны. Google — изумительный продукт, Facebook тоже. Я и не думал это отрицать. И это американские компании, я этим горжусь.



ДИН ГАРФИЛД: Да.



Но есть обратная сторона медали — огромные недостатки, которые замалчиваются. Многие я могу назвать. Вот, например: как показывают многочисленные исследования, чем больше вы пользуетесь Facebook, тем несчастнее вы становитесь. Мы видели огромный всплеск самоубийств, особенно среди детей, — я не утверждаю, что из-за Facebook. Но я хочу сказать, что мы должны внимательно присмотреться к тому, что сказывается на эмоциональном благополучии детей. Это авторитетные исследования, вам они известны.



Продукт, который вызывает привыкание и наносит вред людям… Чем он лучше сигарет?



ДИН ГАРФИЛД: Думаю, это совсем не то, что сигареты. Есть наглядные свидетельства того, что вдыхание никотина при курении вызывает привыкание и вредит здоровью. Не думаю, что есть подобные доказательства в отношении Facebook или других социальных сетей. При этом большинство компаний, интересы которых мы представляем, понимают свою ответственность перед обществом, оценивают ситуацию и стараются принимать меры, чтобы исключить причинение вреда.



Нет доказательств? Ну хорошо. Вот что 9 ноября сказал о своей компании Шон Паркер, сооснователь и первый президент Facebook: «Она эксплуатирует уязвимость человеческой психологии, буквально меняет ваши отношения с обществом, с другими людьми. Вероятно, она оказывает воздействие и на производительность труда. Одному Богу известно, что она делает с мозгами наших детей».



Но и нам тоже известно. Потому что Journal of Epidemiology установил следующее: «Чем больше люди пользуются Facebook, тем хуже у них здоровье и тем меньше удовлетворённость жизнью. Особенно это касается детей». Исследование за исследованием… Итак, нам известно, что это наносит вред людям. Если, конечно, мы не считаем науку несостоятельной. И нам известно, что всё это было устроено так, чтобы вызывать зависимость. Почему же это разрешено?



ДИН ГАРФИЛД: Не думаю, что нам точно известно, что это было устроено так, чтобы вызывать зависимость. И, кроме того, руководители и основатели этих компаний создавали их не затем, чтобы вызывать зависимость и причинять вред. Они создавали их, чтобы сделать нечто выдающееся, как вы сами отметили. Чтобы углубить социальные связи.



Но этого не произошло. Ни одно исследование…



ДИН ГАРФИЛД: Как вы можете так говорить, если два миллиарда человек…



Я объясню. Нет ни одного… Мы внимательно изучили этот вопрос: нет ни одного исследования, которое бы показало, что чем больше вы пользуетесь соцсетями, тем больше вы связаны с другими людьми. Может быть, вы больше общаетесь, но по-настоящему нельзя сказать, что вы с ними больше связаны. На самом деле это только бо́льшая изоляция.



Вот что эти исследования… Они у меня все перед глазами. 2015 год — Миссурийский университет. Огромное исследование за 2013 год. 2016-й… Каждое показывает, что использование соцсетей снижает удовлетворённость жизнью, потому что приводит к отчуждению друг от друга. Почему бы компаниям это не признать?



ДИН ГАРФИЛД: Насколько я понимаю, нет особых причин признавать что-то на стадии зарождения, когда всё это только изучается. По-моему, сейчас много дискутируют о неврологических последствиях, и есть глубинное желание узнать об этих последствиях всё. И принять меры, если проблема существует.



Сколько тратит на изучение этого вопроса, к примеру, Google или Facebook? По-моему, ни одно из этих исследований не было профинансировано индустрией.



ДИН ГАРФИЛД: По-моему тоже.



Да. То есть непохоже, чтобы они относились к этому ответственно. Позвольте задать вам более общий вопрос…



ДИН ГАРФИЛД: Я бы так не сказал. На самом деле, я всей душою не согласен. Компании воспринимают это всерьёз. Вот почему…



Сколько они тратят на изучение вопроса?



ДИН ГАРФИЛД: Не знаю. Но это вовсе не значит, что они его не изучают.



Согласен.



ДИН ГАРФИЛД: На самом деле сегодня во всех дискуссиях о законодательстве в этой сфере — возьмём, к примеру, закон о честной рекламе — компании, как правило, отвечают не категорическим несогласием, а готовностью к диалогу о возможных последствиях и решениях…



Но это же многомиллиардные прибыли. Всё это длится более десяти лет. Уже довольно давно есть основания предполагать, что это может причинять вред. Почему же они не взяли на себя ведущую роль в этом вопросе? Потому что им наплевать, так?



ДИН ГАРФИЛД: Не так.



Не так?



(Смеются.)



Ясно. Надеюсь, вы ещё вернётесь. Послушайте, если вы захотите прийти снова, в любое время… Мы здесь очень жёстко критиковали IT-компании, и, если есть веские аргументы в их пользу, я очень хочу с ними ознакомиться. Если у них есть инициативы по решению этих проблем, я надеюсь, вы придёте, вы всегда можете здесь об этом рассказать…



ДИН ГАРФИЛД: Обязательно. Я только за.



Большое спасибо.



Дата выхода в эфир 06 апреля 2018 года.