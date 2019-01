WT: Facebook заблокировал аккаунты десятков российских СМИ

Facebook заблокировал более 200 аккаунтов, связанных с российским Агентством интернет-исследований, в том числе десятки аккаунтов российских средств массовой информации, передаёт The Washington Times. При этом отмечается, что в России выступили с критикой подобных действий, назвав их «проявлением цензуры в отношении российских СМИ».

В Кремле выступили с критикой решения Facebook о блокировке более чем 200 аккаунтов, связанных с российским Агентством интернет-исследований, которое в США подозревают во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, передаёт The Washington Times.

Во время беседы с журналистами, состоявшейся в этот четверг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он подобные действия проявлением враждебности. Кроме того, Песков заявил, что в Кремле сожалеют о решении Facebook и следят за ситуацией, которая, по его словам, является «проявлением цензуры в отношении российских СМИ».

Издание сообщает, что во вторник Facebook объявил о блокировке 70 аккаунтов, 138 страниц и 65 профилей в Instagram, связанных с агентством.

Отмечается, что под блокировку попали аккаунты десятков российских СМИ, в том числе аккаунт Федерального агентства новостей (ФАН), которое подозревают в связи с 13 россиянами, которые в США были обвинены во вмешательстве в американские выборы.

«Большинство действий, которые мы предприняли к данному моменту против Агентства интернет-исследований, были призваны препятствовать вмешательству в иностранные выборы. Новые меры призваны удалить страницы, которые были ориентированы на жителей России», — приводит издание слова генерального директора компании Марка Цукерберга.

При этом старший сотрудник службы безопасности Facebook Алекс Стамос подчеркнул, что единственная причина блокировки страниц заключается в том, что они контролируются агентством, и решение компании не имеет отношения к содержанию размещаемого контента.

«Мы обнаружили, что Агентство интернет-исследований использует сложные сети поддельных аккаунтов, для того чтобы обмануть людей. Хотя мы уважаем людей и правительства, которые делятся своими политическими взглядами на Facebook, мы не позволяем создавать для этого поддельные аккаунты», — цитирует издание слова Цукерберга.

При этом руководитель ФАН Евгений Зубарев подчеркнул, что связывает действия социальной сети с «политической цензурой».

Тем временем ФАН объявило о планах по созданию англоязычной новостной организации USA Really. Wake Up Americans, которая «сосредоточится на продвижении информации и проблемах, замалчиваемых крупными американскими изданиями, которые контролируются политической элитой США», сообщает The Washington Times.