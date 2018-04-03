Vox: Цукерберг заявил, что на решение проблем Facebook уйдёт несколько лет

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг в интервью изданию Vox заявил, что на решение проблем, с которыми столкнулась соцсеть, уйдёт ещё несколько лет.

«Думаю, мы разберёмся с этим, но на это уйдёт несколько лет. Я хотел бы решить все эти проблемы за три месяца или полгода, но, по-моему, реальность такова, что решение некоторых из этих вопросов займёт более длительный период времени», — заявил Цукерберг.

При этом он отметил, что его компания уже в течение одного года инвестирует в этот вопрос больше средств.

«Хорошая новость заключается в том, что мы действительно начали инвестировать больше — по меньшей мере в течение одного года», — указал Цукерберг.

По его словам, в начале прошлого года над вопросами безопасности в компании работали 10 тыс. сотрудников, в настоящее время — 14 тыс., а к концу этого года этой темой будут заниматься уже 20 тыс. человек.

Цукерберг также ответил на критику главы Apple Тима Кука. Последний заявил, что его компания в отличие от Facebook использует более здоровую бизнес-модель, в рамках которой Apple продаёт своим пользователям продукт и не продаёт своих пользователей рекламодателям. Глава Facebook, в свою очередь, заявил, что его компания относится к числу тех, кто упорно работает над тем, чтобы предоставлять людям сервис, которым могли бы пользоваться все.

«Если вы хотите создать сервис, который не просто обслуживает богатых людей, тогда необходимо иметь что-то такое, что люди могли бы себе позволить», — заявил Цукерберг.