Bloomberg: вывод Facebook о «российской активности» не устроил британский парламент

Эксперты Facebook не обнаружили указаний на дополнительную рекламную активность, связанную с российскими аккаунтами, в ходе референдума о выходе Соединённого Королевства из ЕС, пишет Bloomberg. По словам издания, такой ответ не вполне удовлетворил британских парламентариев, и они попросили компанию предоставить дальнейшие пояснения.
Facebook не обнаружил подтверждения того, что российские аккаунты проявляли «дополнительную активность» в ходе голосования по выходу Великобритании из ЕС. Представитель компании в Соединённом Королевстве Саймон Миллнер сообщил, что эксперты использовали тот же метод, который позволил «раскрыть вмешательство» Москвы в американские выборы через рекламные объявления в соцсети, и не нашли какого-либо сходства с тем, что происходило во время брексита, пишет Bloomberg.
По словам издания, этот ответ не вполне устроил британских законодателей. «Я с нетерпением жду, что они (представители Facebook. — ИноТВ) поделятся с нами другой информацией. В том числе расскажут о точном числе аккаунтов, которые они заблокировали, о ресурсах на борьбу с ботами, об их методах обнаружения фейковых аккаунтами и о том, как они определяют страну происхождения этих аккаунтов», — заявил председатель комитета палаты общин по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Дэмиан Коллинз. По его словам, эти данные могут оказаться в его распоряжении уже в середине марта.
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