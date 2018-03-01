Bloomberg: вывод Facebook о «российской активности» не устроил британский парламент

Эксперты Facebook не обнаружили указаний на дополнительную рекламную активность, связанную с российскими аккаунтами, в ходе референдума о выходе Соединённого Королевства из ЕС, пишет Bloomberg. По словам издания, такой ответ не вполне удовлетворил британских парламентариев, и они попросили компанию предоставить дальнейшие пояснения.

Facebook не обнаружил подтверждения того, что российские аккаунты проявляли «дополнительную активность» в ходе голосования по выходу Великобритании из ЕС. Представитель компании в Соединённом Королевстве Саймон Миллнер сообщил, что эксперты использовали тот же метод, который позволил «раскрыть вмешательство» Москвы в американские выборы через рекламные объявления в соцсети, и не нашли какого-либо сходства с тем, что происходило во время брексита, пишет Bloomberg.

По словам издания, этот ответ не вполне устроил британских законодателей. «Я с нетерпением жду, что они (представители Facebook. — ИноТВ) поделятся с нами другой информацией. В том числе расскажут о точном числе аккаунтов, которые они заблокировали, о ресурсах на борьбу с ботами, об их методах обнаружения фейковых аккаунтами и о том, как они определяют страну происхождения этих аккаунтов», — заявил председатель комитета палаты общин по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Дэмиан Коллинз. По его словам, эти данные могут оказаться в его распоряжении уже в середине марта.

Ранее в британском парламенте обсуждались влияние на демократические процессы и распространение дезинформации через социальные сети. Законодатели пришли к выводу, что все эти проблемы объясняются отсутствием регулирования и зависимой от рекламы бизнес-моделью, которая поощряет публикацию провокационных материалов.