Politico: находки Twitter в деле о «русских ботах» пришлись не по душе британским депутатам

Британским парламентариям не понравилось, что в рамках расследования «российского вмешательства» в брексит соцсети Twitter удалось обнаружить лишь незначительную активность «русских ботов» в преддверии референдума, пишет Politico. Как отмечает издание, председатель комитета Великобритании по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Дэмиан Коллинз заявил по этому поводу, что его «инстинкты» подсказывают ему: «российское вмешательство» имело куда большие масштабы.

Британским законодателям не понравилось то, что они услышали в Вашингтоне, когда приехали туда, чтобы опросить представителей интернет-гигантов о «фейковых новостях», пишет Politico.

«Терпение политиков подходит к концу», — отметил по этому поводу председатель комитета Великобритании по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Дэмиан Коллинз.

По словам Коллинза, интернет-фирмы должны иметь «чувство долга», которое должно заставлять их разбираться с «социальными последствиями» их бизнеса, особенно учитывая, что их вклад в борьбу с «плохим контентом» по-прежнему «очень мал».

Когда директору по связям с общественностью компании Twitter Нику Пиклсу задали вопрос о том, должны ли соцсети удалять дезинформацию, размещённую на их платформах, тот подчеркнул, что истинность информации определяют не они. По его словам, информацию в Twitter исправляют журналисты, активисты и обычные граждане.

Однако другой член комитета Джули Элиотт заявила, что, по её мнению, интернет-компании считают, что «не несут ответственности за то, что размещается на их платформах», добавив, что она не согласна с такой позицией.

Межпартийная группа британских парламентариев пролетела более 3 тыс. миль до Вашингтона в рамках расследования масштабов «российского влияния» на референдум о выходе Великобритании из ЕС, напоминает Politico.

В свете данных о постах «российских ботов» о брексите Пиклс заявил членам комитета, что Twitter удалось обнаружить лишь «небольшое» количество активных «связанных с Россией» аккаунтов, действующих во время кампании перед референдумом. В общём счёте Twitter обнаружил всего лишь 49 аккаунтов «российских троллей», с которых было отправлено 942 сообщения.

Однако Коллинз отнёсся к этим данным скептически: его «инстинкты» подсказали ему, что число «связанных с Россией» аккаунтов в Twitter «гораздо выше 49», отмечает журнал. В то же время глава отдела общественных отношений YouТube Джунипер Даунс заявила британским депутатам, что её компания не нашла никаких доказательств вмешательства в брексит, в то время как представители Facebook отметили, что их расследование закончится лишь к концу февраля.