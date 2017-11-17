The Scotsman: «российский тролль» оказался простым охранником из Глазго

Твиттер-аккаунт @Didgery77332, который, по сообщениям британского интернет-издания Byline, якобы принадлежал «российскому троллю», оказался личным блогом охранника из города Глазго, выяснили журналисты The Scotsman. Как рассказал газете мужчина, хотя его взгляды нравились не всем, он никак не связан с Россией, а блог ведёт только за тем, чтобы убить время.