El Periódico: Facebook меняет политику конфиденциальности, чтобы восстановить репутацию

На фоне скандала с утечкой данных ряда профилей пользователей Facebook платформа решила внести изменения в свою политику конфиденциальности, передаёт El Periódico. При этом отмечается, что меры, предлагаемые платформой, облегчат пользователям контроль над настройками конфиденциальности.

На фоне скандала, разразившегося после известия о том, что данные ряда профилей Facebook попали в распоряжение компании Cambridge Analytica, платформа поспешила предпринять первый шаг, для того чтобы восстановить свою репутацию, передаёт El Periódico.

Так, компания Марка Цукерберга решила внести изменения в свою политику конфиденциальности, облегчив доступ к настройкам конфиденциальности, улучшив инструменты поиска, загрузки и удаления данных с платформы, а также изменив меню настроек на мобильных устройствах.

«На прошлой неделе стало очевидно, как много нам ещё нужно сделать, для того чтобы обеспечить соблюдение нашей политики и помочь людям понять, как работает Facebook, а также какой выбор они имеют в плане доступа к личным данным», — приводит издание слова представителей компании.

Кроме того, отмечает издание, представители Facebook заявили о своём намерении ускорить внедрение новых мер, для того чтобы успокоить пользователей платформы.

Сообщается, что объявление способствовало росту акций компании на 1,2%. Тем не менее в настоящий момент акции Facebook стоят на 17% меньше своей стоимости до появления информации об утечке данных.

Вместе с тем издание утверждает, что подобные изменения не убедили аналитиков, которые полагают, что таким образом компания лишь слегка подкорректирует имеющиеся проблемы. Так, аналитик Pivotal Research Group Брайан Визер заявил, что «не похоже, что предлагаемые изменения будут особенно значительными».

При этом уточняется, что изменения облегчат пользователям контроль над настройками конфиденциальности. Они смогут рассчитывать на больший контроль над тем, какой информацией они делятся, рекламой, появляющейся у них на странице, и тем, кто видит их сообщения или информацию, размещённую в их профиле.

«До нас чётко и громко донесли, что настройки конфиденциальности и другие важные инструменты слишком трудно найти и что мы должны больше работать над информированием людей», — приводит El Periódico слова представителей Facebook.