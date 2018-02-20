Financial Times: Facebook вдвое усилит модерацию ради «защиты демократии»

Facebook активно сотрудничает с ФБР по «российскому делу» и поддерживает активные шаги американских властей против иностранцев, «злоупотреблявших услугами» соцсети, пишет Financial Times со ссылкой на руководство компании. По данным издания, соцсеть также вдвое увеличит штат модераторов, дабы предотвратить повторные посягательства на американскую демократию.

Ради предотвращения покушений на американскую демократию Facebook не только в два раза увеличит штат сотрудников, отвечающих за безопасность и модерацию контента, доведя его таким образом до 20 тыс. человек, но и уже сейчас тесно сотрудничает с ФБР, сообщает Financial Times со ссылкой на вице-президента социальной сети по вопросам глобальной политики Джоэла Каплана.

«Нас особенно радует тот факт, что ФБР создало специальную группу, занимающуюся вопросом вмешательства в выборы, и мы активно с ними работаем, — цитирует Каплана британское издание. — Мы благодарны правительству США за то, что оно предпринимает такие агрессивные действия против лиц, которые злоупотребляли нашими услугами и эксплуатировали открытый характер нашего демократического процесса».

Как отмечается в материале FT, вице-президент Facebook подчеркнул, что вынесенное на днях Минюстом США обвинительное заключение в отношении ряда россиян, которых подозревают в организации кампании по «вмешательству» в американские выборы, подтвердило сделанные руководством соцсети ещё в сентябре 2017 года заявления о том, что «американская демократия подверглась организованной и длительной атаке» со стороны иностранных агентов.

По данным FT, обвинительное заключение Минюста также прокомментировал вице-президент Facebook по рекламе Роб Голдман, заявивший в своём Twitter, что организаторы «российской политической дезинформационной кампании» стремились не поддержать какого-либо отдельного кандидата, а посеять раздор внутри американского общества, «применив наши же институты вроде свободы слова и социальных сетей против нас».

Как напоминает обозреватель FT, в обвинительном заключении Минюста говорится, что россияне, которые по подозрениям американской стороны стоят за «вмешательством» во внутренние дела США, в частности, действовали через социальные сети и другие интернет-платформы, регистрируя там фальшивые аккаунты от лица американцев и приобретая через них рекламу. При этом Facebook и принадлежащий ему сайт Instagram упоминаются в документе куда чаще, чем другие сайты, подчёркивает автор статьи.