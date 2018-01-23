Truthdig: мировые элиты превратили соцсети в «Полицию мыслей» Сегодня под предлогом борьбы с терроризмом социальные сети и поисковые системы активно блокируют «нежелательный контент». Однако в итоге под давлением капиталистических элит аудитория лишается доступа к ресурсам антивоенной и прогрессивной направленности, к ресурсам, предоставляющим другую точку зрения, таким как RT или Sputnik, пишет в статье для Truthdig известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии и ведущий шоу On Contact на RT America Крис Хеджес. 23 января 2018 Truthdig

Truthdig: Путин и его противники в США имеют много общего Владимир Путин и его главные оппоненты — американские неоконсерваторы — на самом деле исповедуют почти одинаковые идеологические принципы, полагает американский писатель Уильям Пфафф. Как отмечает Пфафф в своей статье для Truthdig, и российский лидер, и его противники в США стремятся вернуть свои страны в «идеализированную версию прошлого». 2 апреля 2015 Truthdig