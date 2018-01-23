Truthdig
Truthdig: мировые элиты превратили соцсети в «Полицию мыслей»
Сегодня под предлогом борьбы с терроризмом социальные сети и поисковые системы активно блокируют «нежелательный контент». Однако в итоге под давлением капиталистических элит аудитория лишается доступа к ресурсам антивоенной и прогрессивной направленности, к ресурсам, предоставляющим другую точку зрения, таким как RT или Sputnik, пишет в статье для Truthdig известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии и ведущий шоу On Contact на RT America Крис Хеджес.
Truthdig: Путин и его противники в США имеют много общего
Владимир Путин и его главные оппоненты — американские неоконсерваторы — на самом деле исповедуют почти одинаковые идеологические принципы, полагает американский писатель Уильям Пфафф. Как отмечает Пфафф в своей статье для Truthdig, и российский лидер, и его противники в США стремятся вернуть свои страны в «идеализированную версию прошлого».
Как неоконсерваторы, мечтающие о холодной войне, срежиссировали уход телеведущей Лиз Уол с RT
После публичной акции протеста в эфире Russia Today ведущая новостей Лиз Уол неожиданно стала одной из самых знаменитых безработных в Америке. Однако после расследования, проведенного Тruthdig, стало ясно, что в центре интриги оказался молодой неоконсервативный писатель и активист, который помог разработать стратегию Уол и использовать ее увольнение для продвижения взглядов мощного провоенного лобби в Вашингтоне.