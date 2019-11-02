Truthdig: мир в Сирии наступит благодаря умелым действиям России

Популярное
-
WSJ: повсеместная коррупция на Украине отбивает у МВФ желание предоставлять ей помощь Wall Street Journal
-
Hill: госдолг США перевалил за 23 триллиона долларов Hill
-
Обозреватель Bloomberg: санкции уже не помогут — США слишком долго тянули с решением по «Северному потоку — 2» Bloomberg
-
Олбрайт: если бы не расширение НАТО, у России был бы лёгкий доступ в Европу Rzeczpospolita
-
Le Parisien: французского сенатора обвинили в расизме за сравнение женщин в хиджабах с «хэллоуинскими ведьмами» Le Parisien
-
Турецкий генерал: третья мировая неизбежна, и начнёт её Америка Aydinlik Gazetesi
-
Столтенберг: Россия не имеет права голоса по вопросу вступления Украины в НАТО Телеканал новин 24
-
Fox News: в США, как в СССР, инакомыслие приравнивают к сумасшествию Fox News
INFOX.SG
-
«Питтсбург» проиграл «Эдмонтону» в первом матче Малкина после травмы
«Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
«Челси» победил «Уотфорд» в матче АПЛ
Лондонский «Челси» одержал победу над «Уотфордом» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
-
В Москве ввели спецплан по поиску убийцы Эльджаркиева
В Москве ввели спецплан для поимки подозреваемого в убийстве начальника центра по противодействию экстремизму по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
-
ХК «Трактор» отправил в отставку главного тренера Скудру
Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» отправил в отставку главного тренера команды Петериса Скудру.
-
Названа причина унёсшего жизни 73 человек пожара в поезде в Пакистане
В Пакистане назвали причину пожара в следовавшем из Карачи в Равалпинди поезде, в результате которого погибли по меньшей мере 73 человека. Об этом сообщает Dawn.
-
Хусаинов заявил, что арбитр Вилков должен был удалить игрока «Зенита» Азмуна в матче с ЦСКА
Бывший футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.
-
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Россиянка Алёна Косторная заняла первое место на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
-
Фигуристка Сотскова не исключила, что может пропустить чемпионат России
Россиянка Мария Сотскова после выступления в произвольной программе на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле не исключила, что может пропустить чемпионат России.
-
Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при США, Квят — 14-й
Голландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов 19-го этапа «Формулы-1» — Гран-при США.
-
В Белоруссии 13 детей попали в больницу после отравления хлором
В Белоруссии 13 детей госпитализированы в результате отравления хлором в бассейне в городе Барановичи, передаёт пресс-служба МЧС страны.
-
У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на юге Атлантического океана у берегов британской заморской территории Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова.
-
В ООН раскритиковали решение США по лимиту на приём беженцев
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев выразило обеспокоенность решением США установить допустимый лимит на въезд в страну беженцев в 2020 финансовом году, заявив, что это посылает контрпродуктивный сигнал другим странам.
-
Тепкаев стал чемпионом Европы по дзюдо среди юниоров
Российский дзюдоист Турпал Тепкаев завоевал золото в весовой категории до 81 кг на юниорском чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет в Ижевске.
-
«Интер» вырвал победу в матче Серии А с «Болоньей» благодаря пенальти в компенсированное время
Миланский «Интер» одержал победу над «Болоньей» в матче 11-го тура итальянской Серии А.
-
Дзюба: отмазался за промах в матче с ЦСКА результативным пасом на Ерохина
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказался о своём промахе в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
-
Семак прокомментировал победу «Зенита» в первом круге РПЛ
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о победе команды в первом круге Российской премьер-лиги (РПЛ).
-
Дзюба считает, что «Зенит» доминировал в матче с ЦСКА
Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил, что недоволен результатом матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
-
В ходе протестов в Гонконге пострадали 17 человек
В результате беспорядков в Гонконге 17 человек получили ранения. Об этом сообщает RTKH со ссылкой на медицинские службы.
-
Магнуссон заявил, что разочарован удалением Бийола в матче с «Зенитом»
Полузащитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал ничью с петербургским «Зенитом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
-
Перминова завоевала бронзу на этапе Мирового тура по бадминтону в Германии
Россиянка Наталья Перминова заняла третье место на этапе Мирового тура по бадминтону в немецком Саарбрюккене.
-
Гончаренко считает, что футболиста ЦСКА Бийола не стоило удалять в матче с «Зенитом»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с петербургским «Зенитом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
-
Российские пловцы выиграли смешанную эстафету 4 х 100 м кролем на этапе КМ в Казани
Сборная России по плаванию в составе Владислава Гринёва, Михаила Вековищева, Марии Каменевой и Дарьи Устиновой одержала победу в смешанной эстафете 4 х 100 м кролем на этапе Кубка мира в Казани.
-
МЧС предупредило об усилении ветра в Москве
Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 17 метров в секунду с 23:00 субботы, 2 ноября, до воскресенья, 3 ноября, в столице.
-
Семак считает, что «Зенит» сделал всё для победы над ЦСКА
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с московским ЦСКА в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
-
Темникова завоевала серебро на дистанции 100 м брассом на этапе КМ по плаванию в Казани
Российская пловчиха Мария Темникова стала второй на дистанции 100 м брассом на этапе Кубка мира в Казани.
-
Пловец Пахомов занял первое место на дистанции 200 м баттерфляем на этапе КМ в Казани
Россиянин Даниил Пахомов завоевал золото в заплыве на 200 м баттерфляем на этапе Кубка мира в Казани.
-
В Анкаре прошли переговоры с участием российской военной делегации
В Анкаре завершились переговоры российской военной делегации с турецкой стороной. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.
-
Хачанов и Рублёв вышли в финал парного разряда турнира ATP в Париже
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над хорватом Иваном Додигом и словаком Филипом Полашеком в матче 1/2 финала парного разряда на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс 1000» в Париже.
-
Россияне заняли весь пьедестал на этапе КМ в Казани в заплыве на 100 м кролем
Российский пловец Владислав Гринёв завоевал золото на дистанции 100 м кролем на этапе Кубка мира в Казани.
-
Надаль надеется восстановиться к Итоговому турниру ATP в Лондоне
Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль прокомментировал своё решение отказаться от выступления в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс 1000» в Париже.
-
Фигуристы Загорски и Гурейро всерьёз не рассчитывали на выход в финал серии Гран-при
Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро прокомментировали свои выступления в соревнованиях танцевальных дуэтов на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
-
Футболист ЦСКА Магнуссон признан лучшим игроком матча с «Зенитом»
Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон признан лучшим футболистом матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
-
При стрельбе в Москве убит начальник центра «Э» МВД Ингушетии
При стрельбе на западе Москвы убит начальник центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, об этом сообщили в Следственном комитете. Как отметили в ведомстве, по факту убийства расследуется уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц).
-
«Зенит» и ЦСКА не выявили победителя в матче 15-го тура РПЛ
Петербургский «Зенит» сыграл вничью с московским ЦСКА в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
-
«Нефтехимик» продлил серию побед в КХЛ до восьми матчей, обыграв «Ак Барс»
Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
-
Суркова победила в заплыве на 50 м баттерфляем на этапе КМ в Казани
Россиянка Арина Суркова выиграла заплыв на 50 м баттерфляем на этапе Кубка мира в Казани.
-
В команде Ковалёва связывают проблемы во время взвешивания с погрешностью весов
Проблемы во время взвешивания у чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе россиянина Сергея Ковалёва возникли из-за погрешности весов.
-
В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище
Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.
-
Соперник «Зенита» по ЛЧ «Лейпциг» забил восемь безответных мячей «Майнцу» в Бундеслиге
«Лейпциг» одержал разгромную победу над «Майнцем» в матче немецкой футбольной Бундеслиги.
-
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
-
Разминирование на участке разведения в Донбассе начнётся 3 ноября
Штаб операции объединённых сил Украины сообщил, что разминирование территории на участке разведения сил и средств на Донбассе начнётся 3 ноября.
-
Сборная России по хоккею на траве не смогла квалифицироваться на ОИ-2020
Мужская сборная России по хоккею на траве не сумела квалифицироваться на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.
-
Тищенко впервые защитил интерконтинентальный титул WBO, победив Акбербаева
Россиянин Евгений Тищенко защитил титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксёрской организации (WBO) в тяжёлом весе, одержав победу над представителем Казахстана Исой Акбербаевым.
-
Колобова стала второй в фехтовании на шпагах на этапе КМ в Таллине
Российская шпажистка Виолетта Колобова завоевала серебро на этапе Кубка мира по фехтованию в эстонском Таллине.
-
В результате стрельбы в Москве оба мужчины скончались
В результате стрельбы в Москве двое мужчин скончались от полученных ранений. Об этом сообщили в городском управления МВД России. Как отметили в ведомстве, в настоящее время подозреваемый разыскивается.
-
Каменева завоевала серебро в заплыве на 100 м на спине на этапе КМ
Россиянка Мария Каменева заняла второе место на дистанции 100 м на спине на этапе Кубка мира по плаванию в Казани.
-
Гол Месси не спас «Барселону» от поражения в матче Примеры с «Леванте»
Каталонская «Барселона» потерпела поражение от валенсийского «Леванте» в матче 12-го тура испанской Примеры.
-
Самолёт МЧС России сбросил 84 тонны воды в районе пожаров в Сербии
Самолёт Ил-76 МЧС России сбросил 84 тонны воды в районе природных пожаров в труднодоступной гористой местности Сербии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
-
«Ливерпуль» вырвал победу над «Астон Виллой» в 11-м туре АПЛ
«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги.
-
«Арсенал» упустил победу над «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ
Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Вулверхэмптон Уондерерс» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).