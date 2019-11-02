Truthdig: мир в Сирии наступит благодаря умелым действиям России

Со временем зарубежные историки дадут должную оценку тому, чего Россия добилась в Сирии, поскольку именно Москва положила конец внутреннему конфликту, который легко мог перерасти в многолетнюю войну с региональными и глобальными последствиями. Как пишет Truthdig, мир в Сирии наступит в основном благодаря усилиям Москвы, которая умело ведёт переговоры, подкрепляя их при необходимости военной силой, и создает условия, способствующие политическому урегулированию сложнейших проблем.

Сегодня, когда репутация США как беспристрастного государства и надёжного союзника полностью подорвана, Россия стала той мощной силой, чья преданность союзникам не вызывает сомнений, а способность выступать в качестве честного посредника между внешне непримиримыми оппонентами не имеет себе равных. Как пишет Truthdig, если в Сирии будет установлен мир, то произойдёт это в основном благодаря усилиям Москвы, которая умело ведёт переговоры, подкрепляя их при необходимости военной силой, и создает условия, способствующие политическому урегулированию сложнейших проблем.

Как пишет автор статьи, когда в Сирии начались народные протесты против президента Башара Асада, Россия стала с большим подозрением относиться к действиям США и НАТО в ответ на эти волнения. Она критиковала правительство Асада за жестокое подавление демонстраций весной 2011 года, однако она же и заблокировала попытки США и Европы ввести санкции ООН против сирийского правительства. Москва отказалась помочь Западу в действиях по смене режима, но не выступала безоговорочно за сохранение власти Асада. В то же время Россия содействовала дипломатическому урегулированию сирийского кризиса, в то время как США возглавили тайную программу по поставке оружия и военной техники противникам Асада.

Продолжая призывать к политическому разрешению сирийского кризиса, которое не исключало смещение Асада, Москва настаивала на том, что такое решение надо принимать с участием сирийского правительства, в то время как США требовали в первую очередь отставки Асада.

Однако к июню 2013 года дело дошло до того, что США, ссылаясь на обвинения в адрес сирийского правительства в применении нервно-паралитического отравляющего вещества, задумались о создании бесполётных зон на севере Сирии и вдоль иорданской границы. Они называли это гуманитарной акцией, но на самом деле эти бесполётные зоны имели другую цель: выделить большие участки сирийской территории, где оппозиция могла бы организоваться и подготовиться к войне под защитой американской авиации, не опасаясь возмездия сирийских властей.

Когда в августе 2013 года в Гуте произошёл серьезный инцидент с химическим оружием, США использовали идею о применении в Сирии химического оружия для оправдания военных действий против Асада. Тогда казалось, что Америка вот-вот вмешается, однако идея начать крупную войну в Сирии была непопулярна в США, потому что в памяти ещё были свежи воспоминания об Ираке. И когда Обама в сентябре 2013 года встретился в Санкт-Петербурге на саммите «двадцатки» с российским президентом Владимиром Путиным, русские предложили решение проблемы: уничтожить сирийское химическое оружие под надзором Организации по запрещению химического оружия. Когда госсекретарь Джон Керри сказал, что такое возможно, Россия и Сирия тут же этим воспользовались, за что ОЗХО в 2013 году получила Нобелевскую премию мира.

Ситуация в Сирии в 2013 году еще больше осложнилась, когда «Исламское государство» * приступило к созданию так называемого халифата на неуправляемых территориях восточной Сирии и западного Ирака. К 2015 году сирийское правительство оказалось на грани краха. Но российское вмешательство имело решающее значение. ВВС России почти сразу переломили ситуацию на поле боя, дав сирийской армии возможность после нескольких лет поражений начать наступление на антиправительственную оппозицию и на силы «Исламского государства». Благодаря присутствию российских войск прекратились все разговоры о западной военной интервенции, а также были созданы условия для того, чтобы сирийские правительственные войска отвоевали значительную часть территории.

В январе 2017 года Россия предприняла дипломатическое наступление, инициировав собственный процесс мирного урегулирования. Для этого она провела в Астане серию встреч на высшем уровне. Этот процесс объединил Турцию, сирийское правительство, Иран и Россию, и стал самым эффективным механизмом по обеспечению мирного урегулирования сирийского конфликта.

Когда пришло время претворять в жизнь достигнутые в Астане дипломатические решения, Россия поручила выполнение этой задачи своей военной полиции. В конце 2016 года, когда сирийская армия готовилась к освобождению города Алеппо от повстанческих сил, Россия направила в Сирию батальон военной полиции, которая очень быстро обрела репутацию справедливых арбитров по многим соглашениям о прекращении огня, которые были заключены благодаря Астанинскому процессу.

Как заключает автор материала, сегодня на севере Сирии разыгрывается финал сирийского конфликта. Уговорив Турцию отвернуться от США, Россия начала диктовать условия в Сирии. Она дала добро на турецкое вторжение, но при этом развернутые на севере американские войска оказались в безвыходном положении, и были вынуждены эвакуироваться. И хотя Соединённые Штаты всё ещё сохраняют своё военное присутствие в Сирии, способность США обеспечить тыловое снабжение этих войск вызывает сомнения, в силу чего их уход из Сирии через какое-то время будет просто неизбежен.

По мнению автора статьи, со временем зарубежные историки дадут должную оценку тому, чего Россия добилась в Сирии, поскольку Москва положила конец внутреннему конфликту, который легко мог перерасти в многолетнюю войну с региональными и глобальными последствиями.

«Смогут ли это сделать американские историки, большой вопрос. Но факт остается фактом: в предстоящие годы будут рождаться дети, чьи родители выжили в сирийском конфликте только благодаря честным посредническим услугам России. Преднамеренно или нет, но российская дипломатия помешала Америке встать на катастрофический путь во внешней политике. Весьма сомнительно, что американцам хватит нравственного мужества, чтобы заявить об этом открыто. Но знающие правду должны найти время между артобстрелами антироссийской пропаганды, чтобы шепнуть: «Спасибо, Путин». Нравится нам это или нет, но русские в Сирии спасли нас от нас самих», — подводит итог автор Truthdig.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

