Foreign Policy: из сирийского кризиса Россия вышла главным победителем

Москва хорошо разыграла свои карты и стала единственной выигравшей стороной в сирийском конфликте, пишет Foreign Policy. Российским властям удалось сблизиться с Анкарой и укрепить своё положение на Ближнем Востоке, в то время как администрация Трампа «подорвала авторитет США, разозлила союзников и приободрила врагов» в регионе, отмечает издание.

«В нынешнем сирийском кризисе есть ряд проигравших сторон и один крупный победитель — Россия. В то время как президент Дональд Трамп подвергся жёсткой критике дома и за рубежом после внезапного вывода американских войск из Сирии, Турция вторглась в страну, что привело к гибели по меньшей мере 250 курдов и переселению 300 тысяч человек. Россия, с другой стороны, усилила своё влияние на Анкару и Дамаск, став создателем королей», — пишет Foreign Policy.

22 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин договорились «изгнать» большую часть курдских Сирийских демократических сил (СДС) с севера Сирии. Согласно достигнутому соглашению, войска двух стран будут совместно патрулировать приграничный регион, напоминает издание.

Затем, изменив политику, администрация Трампа объявила, что отправит около 500 американских солдат для защиты сирийских нефтяных месторождений от будущих атак «Исламского государства»*. В действительности президент США стремится использовать контроль над нефтью «как рычаг давления на сирийское правительство», считает FP.

Дамаск и Москва осудили этот шаг Вашингтона. Они заявили, что американцы нарушают международное право, поскольку нефтяные месторождения находятся на сирийской территории, обращает внимание издание.

С другой стороны, турецкому правительству пришлась по душе передислокация американских войск. Если она произойдёт, то СДС быстро будут выведены с севера Сирии, что совпадает с заявленной целью вторжения Эрдогана.

Но что если СДС откажутся сотрудничать? «Россия будет гарантом, — говорит профессор международных отношений стамбульского университета МЭФ Мустафа Кибароглу. — Она играет ключевую роль».

Турция с давних пор конфликтует с США по ряду внешнеполитических вопросов, в том числе по иракской войне, Ирану, Израилю и курдам. Но после того, как восстание «арабской весны» охватило Сирию, у Анкары и Вашингтона появилась общая цель — поддержать вооружённых мятежников, «полных решимости свергнуть президента Башара Асада».

Но повстанческое движение не смогло получить поддержку населения и пошло на убыль, особенно после «российской военной интервенции» в 2015 году, направленной на поддержку Асада. Когда стало ясно, что сирийский президент останется у власти, Эрдоган изменил курс и принял участие в поддерживаемых Россией мирных переговорах в Казахстане.

В 2016 году отношения Вашингтона с Анкарой ухудшились ещё сильнее после неудачной попытки сместить Эрдогана. Многие в Турции пришли к выводу, что американцы поддерживали этот государственный переворот, в организации которого подозревают беглого проповедника Фетхуллаха Гюлена, скрывающегося на территории США.

«К этому стоит добавить и то, что Соединённые Штаты проиграли все недавние войны в регионе: в Афганистане, Ираке, Сирии и Ливии. Эрдоган прикинул, что, в то время как США ослабевают, Россия может стать противовесом», — рассуждает издание.

В результате «возрождение» России в регионе совпало с её сближением с Турцией. Анкара не так давно купила у Москвы противовоздушные комплексы С-400, что вызвало гнев в Вашингтоне. Кроме того, страны развивают энергетические отношения — строят газопровод и первую турецкую АЭС.

Россия, как и Соединённые Штаты, преследует свои собственные экономические и военные интересы на Ближнем Востоке. Обе державы помогают отечественным производителям оружия выгодно продавать свою продукцию. Обе стремятся контролировать цены на нефть. И обе, очевидно, «готовы в случае необходимости пожертвовать курдами, чтобы вступить в союз с влиятельным и геостратегически важным правительством в Анкаре», полагает FP.

На днях американский спецназ атаковал комплекс на северо-западе Сирии, в результате чего погиб лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади. Хотя его ликвидация стала тактической победой для Вашингтона, она вряд ли изменит расстановку сил в регионе. Трампу удалось «подорвать авторитет США, разозлить союзников и приободрить врагов». При этом он фактически не вернул американских солдат домой, вопреки своим предвыборным обещаниям, подчёркивает издание.

Россия, напротив, хорошо разыграла свою комбинацию карт. Сегодня она покрывает значительную часть энергетических потребностей Турции и ежегодно отправляет в страну миллионы туристов. Анкара также подумывает о покупке российских истребителей Су-57, вдобавок к уже поставленным системам С-400.

«Владимир Путин — ведущий игрок. Что плохого в том, чтобы поддерживать хорошие отношения с таким парнем?» — риторически спрашивает Кибароглу. Но свежеиспечённый российско-турецкий альянс вызывает противоречия в самой Турции.

Плохая политика Вашингтона не оправдывает создание союза с Москвой, считает Фарук Логоглу, бывший турецкий посол в США и экс-лидер оппозиционной Республиканской народной партии. Покупка С-400 была «плохой идеей», заявил он в интервью Foreign Policy. «Россия — наш заклятый враг. Покупка ставит под вопрос приверженностьТурции НАТО», — добавил политик.

Вместе с тем Логоглу признаёт, что Россия «с большим мастерством ориентируется в неспокойных водах Сирии». Но пока неясно, какую роль она сыграет в ближайшие месяцы. Договор о прекращении огня — это только первый шаг. Поиск политического решения среди яростно конкурирующих группировок — совсем другое дело.

Сторонники Эрдогана настаивают, что уклон Турции в сторону России является защитой от будущих внешнеполитических конфликтов с США. Кибароглу отмечает, что у турецкого президента по-прежнему хорошие личные отношения как с Трампом, так и с Путиным.

«В тот же день, когда он (Эрдоган. — ИноТВ) разговаривает по телефону с Трампом, он пожимает руку Путину. Это новый мир », — отмечает профессор.

Он обращает внимание, что современная Россия — это не старый Советский Союз. «Мы не живём в мире идеологической конфронтации. Прошло уже более 20 лет. Сегодня Турция преследует собственные интересы», — поясняет Кибароглу.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

