CNN: «заполз в дыру», но вряд ли плакал — Пентагон рассекретил кадры операции по уничтожению аль-Багдади

Пентагон рассекретил видеозаписи операции по ликвидации лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади, сообщает CNN. Как отметил глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи, террорист действительно «заполз в какую-то дыру» с двумя маленькими детьми и подорвал себя. Однако военный не смог подтвердить, что аль-Багдади «хныкал и плакал», как утверждал Дональд Трамп.

Нам стали известны новые подробности операции американских войск, в ходе которой был убит лидер ИГ* Абу Бакр аль-Багдади.

Пентагон рассекретил видеозаписи атаки, осуществлённой в прошедшие выходные. Во время операции, которая проходила поздней ночью, пока американские спецназовцы десантировались возле лагеря лидера «Исламского государства» в северо-западной части Сирии, они попали под обстрел с земли. Затем мы видим, как бойцы спецназа забегают на территорию лагеря и открывают огонь по пяти членам ИГ — четырём женщинам и одному мужчине, которые отказались сдаваться. Находившиеся там же 11 детей были спасены.

Как утверждает Пентагон, спецназовцы обнаружили, что аль-Багдади «заполз в какую-то дыру» с двумя маленькими детьми — не тремя, как сообщалось ранее. Главарь ИГ действительно подорвал себя, но американский генерал, делавший официальное заявление об операции, не смог подтвердить, что аль-Багдади «хныкал и плакал», как ранее рассказывал президент Трамп.

Последовавший за наземной операцией авиаудар стёр с лица земли весь лагерь, чтобы сторонники аль-Багдади не превратили это место в свою святыню. Но Пентагон предупреждает, что ИГ, вероятно, попытается нанести ответный удар.

КЕННЕТ (ФРЭНК) МАККЕНЗИ, глава Центрального командования ВС США: Как мы считаем, они попытаются в той или иной форме отомстить — мы к этому готовы.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 31 октября 2019 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.





