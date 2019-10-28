Вопреки Трампу, благодаря России: Der Spiegel о деталях операции по ликвидации аль-Багдади

Операция по уничтожению лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади прошла успешно во многом вопреки действиям главы Белого дома Дональда Трампа, сообщает Der Spiegel. Его поспешное решение о выводе американских войск из Сирии вынудило Пентагон рисковать и проводить операцию ночью. К тому же неизвестно, какую роль в ней сыграла Россия, которую глава Белого дома поблагодарил в первую очередь.

Смерть лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади — это большой успех для президента США Дональда Трампа, ведь именно он дал добро на проведение операции по ликвидации самого разыскиваемого террориста в мире, пишет Der Spiegel. «Но чем больше мы узнаём об операции США, тем больше она вызывает вопросов», — отмечает издание.

Как и в случае с убийством лидера террористической группировки «Аль-Каида»** Усамы бен Ладена, официальная версия событий, вероятно, также не выдержит проверки фактами. К тому же не стоит забывать, что Трамп славится своим богатым воображением и умением искажать информацию. Так что уже через пару часов после официального подтверждения убийства аль-Багдади, стало понятно, что реальность сложнее, чем первое впечатление.

Для начала убийство лидера террориста нельзя расценивать как «100%-ное уничтожение» ИГ, отмечает издание. В отличие от главы Белого дома многие эксперты предостерегают от поспешных ликований, утверждая, что террористы могут ещё вернуться, особенно на фоне сокращения контингента американских войск в регионе.

Трамп описывал подробности операции, как будто это настоящее «реалити-шоу». «Только что произошло нечто очень важное!» — такую «затравку» он оставил у себя в Twitter, а потом отмалчивался 12 часов. В конце концов, выступая перед журналистами, он объявил о ликвидации аль-Багдади: «Он умер как собака, как трус... Он скулил, выл и плакал». Складывается такое впечатление, как будто он лично присутствовал на операции. При этом слова главы Белого дома не смог подтвердить даже министр обороны США Марк Эспер.

В ходе расследования, которое провели американские журналисты, стало известно, что информацию о местонахождении аль-Багдади ЦРУ получило от его жены. С помощью курдских и иракских спецслужб американцы смогли расшифровать её послание. При этом операция прошла успешно во многом «вопреки Трампу». В частности, из-за его поспешного решения о выводе американских войск из Сирии Пентагону пришлось рисковать и проводить ликвидацию ночью.

Также многие обратили внимание на тот факт, что глава Белого дома в первую очередь поблагодарил за помощь в уничтожении лидера ИГ именно Россию, а уже потом Турцию, Сирию, Ирак, курдов, спецслужбы и в заключение американских солдат. При этом в Москве от его благодарностей отмахнулись, усомнившись в достоверности представленных данных и успехе операции. К тому же стало известно, что в преддверии операции Трамп консультировался с российской стороной. Демократы же ничего не знали о происходящем. Это показывает, кому президент США доверяет больше, отмечает издание. Не исключено, что Трамп сможет извлечь из убийства террориста №1 внутриполитическую выгоду. Впрочем, скорее всего это произведёт кратковременный эффект. После ликвидации Усама бен Ладена рейтинг бывшего президента Барака Обамы поднялся с 46% до 52%, но довольно быстро вновь упал до 46%.