Contra Magazin: «плата за оккупацию» — США позарились на сирийскую нефть

США хотят забрать у сирийцев нефть в качестве платы за оккупацию, пишет Contra Magazin. Такое предложение высказал сенатор-республиканец Линдси Грэм. По его словам, доходы от будущих продаж сирийского чёрного золота пойдут на оплату военной деятельности в ближневосточной стране. И самая большая проблема заключается в том, что глава Белого дома Дональд Трамп прислушивается к мнению этого одиозного политика.

После того как президент США Дональд Трамп предложил вывести американские войска с Ближнего Востока сенатор-республиканец Линдси Грэм стал нервно «грызть ногти», пишет Contra Magazin. Однопартиец критикует, проклинает главу Белого дома, угрожает ему и называет его решение «ошибкой» в духе экс-президента Барака Обамы. Это лицемерие, типичное для неоконсерваторов, которые в своих «истериках» не обращают внимания на факты, отмечает издание. Дело в том, что вывод войск как раз противоречит духу той внешней политики, которою проводил Обама, ведь он, по сути, и втянул США в сирийский конфликт. Трамп же лишь выполняет свои предвыборные обещания, объясняет автор статьи.



В 2016 году Грэм конкурировал с нынешним главой Белого дома за президентское кресло, продолжает издание. Тогда он тоже говорил о том, что нужно вести больше войн, свергать режимы, и увеличивать контингент США по всему миру. По результатам опросов он получил всего 1%, а потом, «поджав хвост», удалился. Американцы отвергли его предложения и проголосовали за идею Трампа «вернуть солдат домой» и «поладить с Россией». К тому же фактический вывод войск из Сирии в начале этого месяца, когда американские солдаты оказались под перекрёстным огнём русских, сирийцев, турков и курдов, определённо спас не одну жизнь, признаёт издание.



Грэм же считает, что Трамп «слабак», который подвергает свою страну опасности. И, что удивительно, у него получается оказывать влияние на президента. Почему-то глава Белого дома забыл, что американский народ не жалует неоконсерваторов. Про Грэма также говорят, что за последние сто лет все его внешнеполитические прогнозы были ошибочными. Почти все считают его «полными идиотом». Но по необъяснимой причине Трамп прислушивается к нему, в связи с чем недавно вновь «переобулся», заявив, что всё же намерен отправить в Сирию новое вооружение и, возможно, даже солдат.



Глава Белого дома вновь позволил Грэму играть лидирующую роль на «пляске смерти неоконсерваторов». Сенатор намерен отправить на Ближний Восток дополнительный контингент и украсть у сирийцев нефть в качестве платы за оккупацию. Он сказал, что добыча чёрного золота на местных месторождениях будет увеличена, чтобы помочь союзникам США в борьбе с «Исламским государством»*. «Мы можем использовать часть доходов от будущих продаж сирийской нефти для того, чтобы оплатить военную деятельности в Сирии», — объяснил республиканец.



«Это именно то, что неоконсерваторы обсуждали в 2002 году, когда разжигали войну против Ирака. И нам всем хорошо известно, чем это всё закончилось. Трамп — дурак, если слушает Грэма», — заключает издание.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.