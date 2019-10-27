Аналитик CNN не исключил, что главу ИГ США ликвидировали с ведома России

В результате рейда на территории Северо-Западной Сирии США, по всей видимости, удалось ликвидировать главу ИГ Абу Бакра аль-Багдади, передаёт CNN. Как отмечает военный аналитик канала Седрик Лейтон, эта операция проводилась в нехарактерном для США районе, что может говорить о возможной координации действий Вашингтона с Россией и прочих важных игроков.

Если вы только что к нам подключились, то у нас для вас срочные новости: глава ИГ* Абу Бакр аль-Багдади, судя по всему, был ликвидирован в результате внезапного удара США в Северо-Западной Сирии. Чиновник Министерства обороны США сообщил CNN, что аль-Багдади, похоже, подорвал сам себя с помощью пояса смертника после того, как к нему приблизился американский спецназ. Разумеется, окончательного подтверждения этой информации пока нет; ожидается анализ ДНК и поиск прочих подтверждающих эти данные идентификаторов.



Напомню, что последние пять лет аль-Багдади провёл скрываясь. По нашим данным, раскрыть его местонахождение в этот раз, разумеется, удалось благодаря разведданным ЦРУ. Ожидается, что утром воскресенья в 9:00 по восточному времени президент Трамп сделает важное заявление.



Повторюсь, пару часов назад президент написал в Twitter, что только что произошло нечто крупное.



Напомню, кем был лидер террористической группировки ИГ. Считается, что аль-Багдади родился в Ираке в городе Самарра в 1971 году. Он был мусульманином-суннитом из очень религиозной семьи. В его биографии, размещённой на одном джихадистском сайте говорится, что он получил учёную степень по исламоведению в Багдадском университете.



По некоторой информации, он присоединился к иракскому восстанию после того, как в 2003 году в страну вторглась коалиция под предводительством США. Позднее он попал в плен и провёл четыре года в американском лагере для военнопленных в Южном Ираке, выйдя на свободу в 2009 году. В течение всего года он стал лидером «Аль-Каиды»** в Ираке, однако в конечном счёте, её покинул, после чего создал «Исламское государство» Ирака и Сирии. На данный момент США назначили 25 миллионов долларов за его поимку. Нам известно, что этот рейд основывался на разведданных ЦРУ в районе, куда при обычных обстоятельствах не ступила бы нога американского солдата — что крайне важно.



Седрик Лейтон — бывший замдиректора АНБ и военный аналитик CNN. Он выходит с нами на прямую связь из Вашингтона. Хотелось бы обсудить с вами это событие. Итак, есть Северо-Западная Сирия — район, в котором, по всей видимости, без оповещения русских, а также турецких или сирийских сил, а также без разрешения воспользоваться воздушным пространством (эта операция была бы невозможна. — ИноТВ). Или же, по вашему мнению, это было больше похоже на внезапный удар по Усаме бен Ладену в Пакистане, когда вы пытались сделать так, чтобы об этом никто не узнал?



СЕДРИК ЛЕЙТОН, военный аналитик CNN: Знаете, Пола, я допускаю оба варианта. Возможно, кто-то из местных игроков вроде Турции что-то знал; что-то могли знать и русские. Дело в том, что ликвидация аль-Багдади идёт на руку обеим сторонам. Так что возможно, что всё было именно так. Однако, по моему мнению, я бы скорее сказал — до тех пор, пока мы не узнаем подробностей, — что операция эта прошла без оповещения каких-либо местных игроков.



Посмотрим, окажется ли это правдой. В любом случае с разрешениями на полёт всё становится непросто, потому что необходимо позаботиться о том, чтобы каждый отдельный участок воздушного пространства, который вы будете пересекать, был для вас доступен, а с другой стороной не возникло конфликта. Этого добиться очень непросто, особенно в такой стране как Сирия. И в особенности в той части Сирии, которая примыкает к турецкой границе.



Особенно с учётом того, что правила в этом воздушном пространстве во многом диктует российская авиация, а также помня о напряжённой обстановке в этом районе. Не исключено, что США и Россия решили посотрудничать в этой области, однако этот вопрос, разумеется, необычайно сложен.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 27 октября 2019 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



**«Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.