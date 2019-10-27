Das Erste: «госбандитизм» вместо борьбы с ИГ — Москва выдвинула в адрес Вашингтона серьёзные обвинения
Российская Федерация выдвинула в адрес Соединённых Штатов «серьёзные обвинения», сообщает Das Erste.
В частности, Москва обвинила Вашингтон в воровстве нефти в особо крупных размерах на востоке Сирии, поясняет немецкий телеканал.
Как заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, Соединённые Штаты занимаются в Сирии самым настоящим «международным государственным бандитизмом».
При этом Конашенков не только обвинил США в нелегальной добыче и вывозе нефти за пределы Сирии, но и предоставил снимки со спутника, которые, по заверениям Минобороны России, подтверждают факт контрабанды нефтью американской стороной, отмечает Das Erste.
На днях, напоминает телеканал, в Вашингтоне объявили, что Соединённые Штаты перебросят дополнительные подразделения для охраны нефтяных месторождений на востоке Сирии якобы от боевиков «Исламского государства»*.
«Своими обвинениям Минобороны России тем самым опровергло версию Вашингтона о том, что американские войска защищают нефтяные месторождения от исламистских террористов и «других дестабилизирующих игроков», — подчёркивает телеканал.
По словам Игоря Конашенкова, США «захватили и удерживают под своим вооружённым контролем» нефтяные поля на востоке Сирии. Это противоречит не только международному праву, но и даже американскому законодательству, констатировал официальный представитель Министерства обороны России.
Кроме того, добычу нефти на востоке Сирии Соединённые Штаты осуществляют в обход своих же собственных санкций, добавил генерал-майор.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
Ссылки по теме
-
Джон Керри: несмотря на «победу» США над ИГ, будущее Сирии решат Путин и Эрдоган
-
CBS News: Пентагон планирует отправить танки для защиты сирийских нефтяных месторождений
-
Обозреватель CNN поддержал Трампа: лучше уйти из Сирии и сосредоточиться на реальных угрозах — России и Китае
-
CNN: союзников Турции в Сирии заподозрили в совершении военных преступлений