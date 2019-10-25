CBS News: Пентагон планирует отправить танки для защиты сирийских нефтяных месторождений

США планируют отправить бронетанковое подразделение в качестве подкрепления войскам, защищающим нефтяные месторождения в Сирии, сообщает CBS News, ссылаясь на заявление Пентагона. Отмечается, что основной целью является недопущение перехода месторождений в руки «Исламского государства». При этом CBS News отмечает, что нефть принадлежит сирийскому правительству, чей главный союзник — Россия — потребовал, чтобы все американские войска покинули сирийскую территорию.
Официальный представитель Пентагона заявил, что США планируют отправить дополнительные войска на северо-восток Сирии, чтобы защитить нефтяные месторождения от «Исламского государства»*. Всё это происходит, в то время как Россия, новый самопровозглашённый шериф северной Сирии, сегодня приказала всем американским войскам покинуть территорию страны, назвав оставшихся в Сирии американских военных «оккупационными силами».
В то время как большая часть американских войск продолжает покидать Сирию, Пентагон планирует значительно увеличить огневую мощь для защиты тех, кто остался. Если план будет одобрен, бронетанковое подразделение будет послано в качестве подкрепления для войск, оставшихся охранять нефтяные месторождения. Сенатор от партии республиканцев Линдси Грэм заявил, что сегодня его ввёл в курс дела председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли.
ЛИНДСИ ГРЭМ, сенатор: Существует план, составленный Объединённым комитетом. Я думаю, что он может сработать и позволить нам предотвратить возвращение «Исламского государства» и не дать ему вновь получить контроль над нефтью.
Американские войска охраняют нефтяные месторождения, чтобы не допустить попадание их под контроль ИГ. Однако нефть принадлежит сирийскому правительству, и сейчас его главный союзник — Россия — требует, чтобы все американские войска покинули Сирию. В прошлом году сирийские проправительственные силы, включая российских наёмников, провели неудачную атаку на американский аванпост недалеко от нефтяных месторождений. Отправка танков будет служить в качестве предупреждения от повторных попыток.
Несмотря на все разговоры о выводе войск, военная миссия США в Сирии не подходит к концу, а лишь вступает в новую фазу.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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