Der Spiegel: Россия — определяющая сила в Сирии

Встреча Реджепа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи не будет встречей равных игроков, считает Der Spiegel: именно Россия сейчас определяет развитие событий в Сирии. В частности, от решений Москвы зависит, получит ли Турция буферную зону на турецко-сирийской границе.

В ходе августовского визита Реджепа Эрдогана в Москву турецкий и российский лидеры явственно демонстрировали свою дружбу, пишет Der Spiegel.

При этом отношения между Россией и Турцией носили весьма изменчивый характер, отмечает издание: в 2015 году, после того как турецкие ВВС сбили российский штурмовик, страны оказались на пороге военного конфликта. Однако затем Эрдоган извинился за это происшествие, после чего началось постепенное сближение. Россия и Турция начали координировать свои действия в Сирии: кроме того, в минувшем июне Анкара закупила российские ЗРК С-400, что вызвало сильное недовольство НАТО.

По мнению Der Spiegel, новая встреча Эрдогана и Путина в Сочи не будет встречей равных: в Сирии турецкий лидер всё больше зависим от российской политики. После вторжения турецкой армии в северную Сирию находящиеся там курдские силы попросили помощи у Башара Асада, а значит, косвенно, и у России, отмечает издание. Таким образом, сирийская гражданская война вступает в свою заключительную фазу, победителями в которой являются «деспоты» Асад и Путин. Даже несмотря на то, что на прошлой неделе Турции и США удалось договориться о временном прекращении огня, именно от России зависит, получит ли Анкара желаемую буферную зону на границе с Сирией.

С помощью искусной дипломатии и «бесцеремонных» военных акций России удалось сохранить власть Башару Асаду, пишет издание: теперь именно Владимир Путин решает, кто и что получит в Сирии. Уступки со стороны США теперь не играют никакой роли: в Сирии всё происходит так, как того хочет Путин, считает Der Spiegel. Сейчас Россия преследует сразу несколько целей: во-первых, обеспечить возвращение Асаду контроля над всей сирийской территорией, во-вторых — усилить разлад Турции и НАТО. При этом возможно, что в итоге Путин позволит Анкаре получить кусок территории Сирии, однако возможности повлиять на это решение у Эрдогана почти нет.