RP: пугающие слова — пока Путин и Меркель совещались, Эрдоган пригрозил «раздавить головы» курдским бойцам

Реджеп Тайип Эрдоган обратился к курдским бойцам с «пугающей речью», пока глава Кремля Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсуждали по телефону ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Rheinische Post. В частности, турецкий лидер пригрозил «раздавить головы курдским повстанцам», если те не покинут ряд территорий на севере Сирии до истечения перемирия, уточняет немецкое издание.

Пока глава Кремля Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсуждали по телефону ситуацию на Ближнем Востоке, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к курдским бойцам на севере Сирии с «пугающей речью», сообщает Rheinische Post.

В частности, уточняет немецкая газета, турецкий лидер пригрозил «раздавить головы курдским повстанцам», если те не покинут ряд территорий на севере Сирии до истечения перемирия, о котором договорились стороны при участии Соединённых Штатов.

Кроме того, президент Турции заявил, что проведёт переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, в ходе которых лидеры двух стран обсудят создание турецкой зоны безопасности там, где в настоящий момент размещены войска президента Башара Асада.

При этом Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что Турция реализует «свой собственный план», если переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным зайдут в тупик, отмечает Rheinische Post.

Что же касается последнего телефонного разговора Владимира Путина и Ангелы Меркель, продолжает издание, то кроме ситуации в Сирии лидеры Германии и России также обсудили конфликт на востоке Украины.

Как сообщил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт, особое внимание глава Кремля и канцлер ФРГ уделили подготовке к предстоящему саммиту Нормандской четвёрки и вопросу о продлении транзита российского газа через Украину.