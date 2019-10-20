RP: пугающие слова — пока Путин и Меркель совещались, Эрдоган пригрозил «раздавить головы» курдским бойцам

Реджеп Тайип Эрдоган обратился к курдским бойцам с «пугающей речью», пока глава Кремля Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсуждали по телефону ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Rheinische Post. В частности, турецкий лидер пригрозил «раздавить головы курдским повстанцам», если те не покинут ряд территорий на севере Сирии до истечения перемирия, уточняет немецкое издание.
Пока глава Кремля Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсуждали по телефону ситуацию на Ближнем Востоке, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к курдским бойцам на севере Сирии с «пугающей речью», сообщает Rheinische Post.
В частности, уточняет немецкая газета, турецкий лидер пригрозил «раздавить головы курдским повстанцам», если те не покинут ряд территорий на севере Сирии до истечения перемирия, о котором договорились стороны при участии Соединённых Штатов.
Кроме того, президент Турции заявил, что проведёт переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, в ходе которых лидеры двух стран обсудят создание турецкой зоны безопасности там, где в настоящий момент размещены войска президента Башара Асада.
При этом Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что Турция реализует «свой собственный план», если переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным зайдут в тупик, отмечает Rheinische Post.
Что же касается последнего телефонного разговора Владимира Путина и Ангелы Меркель, продолжает издание, то кроме ситуации в Сирии лидеры Германии и России также обсудили конфликт на востоке Украины.
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