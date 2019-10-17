Майк Пенс: США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии

Вице-президент США Майк Пенс выступил с заявлением по итогам переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в турецкой столице, передаёт CNN. По его словам, США и Турция достигли соглашения о прекращении турецкого наступления на Северо-Востоке Сирии. Стороны также договорились о совместных действиях в борьбе с «Исламским государством» и координации усилий по созданию центров содержания беженцев.
МАЙК ПЕНС, вице-президент США:Сегодня я с гордостью сообщаю, что, благодаря сильному руководству президента Дональда Трампа и крепким отношениям между президентом Эрдоганом и Турцией и Соединёнными Штатами Америки, США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии. Турецкая сторона остановит операцию «Источник мира», чтобы позволить силам Отрядов народной самообороны покинуть зону безопасности в течение 120 часов. Все военные действия в рамках операции «Источник мира» будут приостановлены. Операция «Источник мира» будет полностью прекращена до полного завершения отхода.
Наша администрация уже связалась с Отрядами народной самообороны, и мы уже начали содействовать их мирному выходу из составляющей почти 20 миль в ширину зоны безопасности в Сирии к югу от турецкой границы. Должен отметить, что сюда также относится согласие Турции не вести никаких военных действий против населённого пункта Кобане. Кроме того, Соединённые Штаты и Турция взаимно договорились о мирном урегулировании в будущем для зоны безопасности на международном уровне с целью гарантировать, что определять этот пограничный режим в Сирии будут мир и безопасность.
В дополнение к достигнутому сегодня соглашению о прекращении огня, Турция и США взяли на себя взаимные обязательства по искоренению деятельности «Исламского государства»* на северо-востоке Сирии. Эти обязательства включают в себя возобновлённое сегодня соглашение о координации усилий по созданию центров содержания лиц, перемещённых с территорий, ранее находившихся под контролем ИГ.
Турция и США также согласились, что сохранение столь ценных человеческих жизней, права человека и, в особенности, защита религиозных и этнических общин в регионе является приоритетом. Всего несколько минут назад я разговаривал с президентом Трампом, и знаю, что президент чрезвычайно благодарен президенту Эрдогану за его готовность сделать шаг вперёд, ввести режим прекращения огня и обеспечить возможность для мирного разрешения конфликта, начатого неделю назад.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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