Le Monde: из простого союзника режима Путин превратился в арбитра сирийского хаоса

Благодаря посредничеству Владимира Путина, кровопролития в Манбидже удалось избежать, отмечает Le Monde. Это событие стало очередным подтверждением того, что российский лидер из обычного союзника сирийского режима превратился в посредника и арбитра номер один в регионе, подчёркивает издание. Спустя четыре года участия в сирийском конфликте Путин как никогда близок к своей цели — прогнать из страны западные силы и занять их место, уверены авторы статьи.

«Войны в Манбидже, вероятно, не будет, и обязаны мы этим Владимиру Путину», — пишет Le Monde. Поселение на северо-востоке Сирии, в течение трёх лет удерживаемое курдским ополчением, обещало стать «кровавой баней», а столкновения между силами режима, настроенными на восстановление власти Дамаска на этих территориях, и турецкой армией с её сирийскими союзниками, намеренными помешать планам властей, казалось, были гарантированы.

Однако после того, как спецпредставитель Владимира Путина, находившегося в дипломатическом турне в Саудовской Аравии, назвал «недопустимым» прямое противостояние турецких и сирийских сил, Анкара «подчинилась и отступила», позволив правительственным войскам войти в стратегически важный город.

Спустя три года после разгрома «повстанческих кварталов» Алеппо при участии российской авиации «господин Путин вновь устанавливает собственные правила». И если завоевание северной столицы страны стало началом конца вооружённого восстания против Асада, то вход в Манбидж предполагает скорый конец автономии, завоёванной курдами на севере страны, уверены авторы статьи.

Сегодня Владимир Путин не просто исполняет роль «дорожного катка» на службе у сирийского режима, как это было в 2015 году, когда его армия прибыла в Сирию. Он стал «арбитром хаоса», в политике которого «красной нитью» проходит идея объединения страны вокруг Башара Асада — «диктатора, разумеется, неудобного, но, в его глазах, пока неизбежного».

«Путин утвердился как посредник номер один в кризисе, поскольку США оставили территорию ему и поскольку у него есть рычаги давления на всех игроков в этом деле», — поясняет сирийский аналитик, близкий к кругам оппозиции, и знаток России Самир Альтаки.

Как отмечает издание, помимо Манбиджа, правительственные войска восстанавливают позиции и в других поселениях на северо-востоке Сирии, из которых они были изгнаны в начале восстания, и вскоре должны войти в город Кобане, ставший символом сопротивления курдов «Исламскому государству»*. Демократические силы Сирии — курдско-арабское ополчение, среди которого немало членов Отрядов народной самообороны, — уже начали отступать перед новыми «хозяевами территории».

Таким образом, режим Асада получил возможность за несколько дней или недель вернуть под свой контроль больше территорий, чем за последние восемь лет, и всё это почти без единого выстрела, замечает газета, добавляя, что без непреднамеренного пособничества Турции «московскому протеже» подобный фокус вряд ли бы удался.

Перейдя в наступление на позиции курдов, Анкара взяла на себя роль «пугала», ранее достававшуюся российским МиГам и сирийским бочковым бомбам, поясняют авторы статьи. При этом «зелёный свет» наступлению дал не только Дональд Трамп, отдав приказ о выводе американских военных из Сирии, но и Владимир Путин, организовав переговоры курдов со сторонниками Дамаска на российской базе Хмеймим, по итогам которых курды согласились на возвращение правительственных сил в город.

По мнению российского аналитика Фёдора Лукьянова, заключённое соглашение соответствует «идеальному сценарию». Как поясняет газета, все последние годы Кремль неоднократно пытался убедить курдов вернуться под контроль сирийского режима, получив взамен некоторые гарантии, однако курды, имевшие за спиной поддержку США, смотрели на эти попытки свысока. Оказавшись без американской зашиты перед угрозой турецкого наступления, курды вынуждены были воспользоваться посредничеством Москвы.

Символом передачи бразд правления от американцев к российско-сирийскому тандему стала запечатлённая российским телеканалом RT сцена, в которой сирийский военный эшелон встречается на дороге в окрестностях Кабане с колонной американской бронетехники, покидающей Сирию. «Поразительно, что Путин одерживает триумф руками Реджепа Тайипа Эрдогана, почти ничего не сделав и не поссорившись с другими главными действующими лицами», — замечает эксперт РАН Александр Шумилин.

По мнению географа и специалиста по Сирии Фабриса Баланша, Путин удачно воспользовался ситуацией, однако в долгосрочной перспективе союз американцев с курдами был обречён на провал. «США притворялись, что верят в курдско-арабскую идиллию, воплощением которой должны были стать Демократические силы Сирии. Они полагали, что смогут отделить Отряды народной самообороны от Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической организацией самим Вашингтоном. Но теперь, когда ИГ побеждено, эти иллюзии испарились. И американцы ушли», — описывает ситуацию эксперт.

Тем не менее Москва может записать на свой счёт ещё один «побочный» успех — растущее недоверие между Анкарой и её партнёрами по НАТО, отмечает газета. Однако дипломатический успех русских непрочен. Учитывая разногласия с Турцией, Путину необходимо быть осторожным, чтобы не оттолкнуть от себя Эрдогана, сотрудничество с которым необходимо для решения вопроса Идлиба. Кроме того, немало угроз связано с северо-востоком Сирии, где арабские племена сводят счёты с курдами, Отряды народной самообороны сталкиваются с силами режима и вновь возникает опасность возрождения ИГ в связи с бегством джихадистов, находившихся в плену у курдов. «Путину придётся научиться плавать в этой трясине, которая может превратиться в чёрную дыру», — предупреждает Самир Альтаки.

Однако, на взгляд авторов статьи, благополучие Сирии никогда не было главной заботой российского президента. Человек, сбрасывавший бомбы на Алеппо и Идлиб, в первую очередь был озабочен тем, чтобы прогнать Запад с территории, которую он считал своими «личными угродьями», уверены журналисты. Именно с этой целью, по их убеждению, был создан переговорный процесс в Астане, вытеснивший Женевские переговоры под эгидой ООН.

Спустя четыре года после своего прихода в Сирию Владимир Путин приближается к цели, пишет Le Monde. В Манбидже и Кобане американских солдат сменили военные с другим акцентом — российские спецназовцы.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

