Французский эксперт: Путин — единственный, кто способен повлиять на Эрдогана в Сирии

Способно ли международное сообщество заставить Турцию замедлить или остановить турецкое наступление на курдские территории в Сирии, уже принёсшее немало жертв, задаётся вопросом 20 minutes. По мнению эксперта Французского института международных отношений (Ifri) Аделя Бакавана, единственный, кому это под силу, — Владимир Путин. Именно он сумел привлечь на свою сторону большинство игроков в конфликте и ведёт диалог со всеми сторонами, поясняет собеседник издания.

За семь дней турецкого наступления на курдские территории в Сирии в конфликте, по данным Сирийской обсерватории прав человека, погибли 133 бойца курдского ополчения, 108 протурецких повстанцев и 69 мирных жителей, а 160 тыс., по утверждению ООН, были переселены, сообщает 20 minutes.

Однако если европейское сообщество не перестаёт осуждать действия Турции и призывать к прекращению огня, то США выступили с противоречащими друг другу заявлениями. Так, после начала турецкого наступления американские войска получили приказ покинуть Сирию, а в понедельник Дональд Трамп заявил о готовности в кратчайшие сроки уничтожить турецкую экономику, если руководство страны «продолжит идти по этому опасному и разрушительному пути». Дело, однако закончилось объявлением о вводе санкций против трёх турецких министров. Во вторник с осуждением турецкого вторжения впервые выступила Россия, заявив, что не допустит столкновений между сирийскими и турецкими войсками.

Сможет ли международное сообщество затормозить или остановить операцию Эрдогана против курдов — с этим вопросом издание обратилось к эксперту по Турции и Ближнему Востоку Французского института международных отношений (Ifri) Аделя Бакавана.

По мнению эксперта, США располагают огромным количеством средств для того, чтобы затормозить или остановить турецкое наступление, в первую очередь военных. Однако для Дональда Трампа об участии в очередной войне на Ближнем Востоке не может быть и речи, напоминает специалист.

При этом глава Белого дома не спешит воспользоваться и другим — экономическим — оружием для сдерживания Анкары, ограничившись введением «лёгких» санкций, не способных серьёзно повлиять на экономику страны. Как подчёркивает собеседник издания, масштабные ограничения могли бы оказать воздействие на Эрдогана, власть которого основывается, по большей части, на возрождении турецкой экономики, и заставить его затормозить или остановить наступление на сирийский Курдистан.

Если говорить о Европе, у неё нет серьёзных рычагов влияния на Анкару, считает Бакаван. Военные действия со стороны ЕС против турецких властей исключены: во-первых, Турция является членом НАТО, во-вторых, европейское сообщество попросту не в состоянии противостоять крупнейшей военной державе Ближнего Востока. Самый мощный из инструментов, доступных ЕС, — экономическое и военное эмбарго. Как подчёркивает эксперт, заставить Эрдогана остановить наступление эти меры не помогут, однако они могут иметь серьёзные последствия для Турции.

Среди всех иностранных игроков в Сирии — Франции, США, Ирана, стран Персидского залива, Турции — самым «сильным и надёжным» Бакаван называет Россию, а точнее её лидера Владимира Путина. «У российского президента на руках все карты, чтобы действовать и влиять на Турцию, курдов, сирийский режим и иранцев. Он способен вести диалог со всеми действующими лицами», — уверен эксперт.

Как отмечает специалист, Россия оказалась способна привлечь на свою сторону силы по обе стороны границы и повлиять на них. Никто не станет оспаривать партнёрство России как с Реджепом Тайипом Эрдоганом, так и с Демократическими силами Сирии и иранским президентом Хасаном Рухани. Сегодня Россия — единственный игрок, способный повлиять на развитие событий, а также убедить Эрдогана передумать насчёт наступления, заключает собеседник 20 minutes.