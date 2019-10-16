Le Dauphiné Libéré: спустя пять лет «сирийский Джокер» Владимир побеждает без боя

Сирийский конфликт часто сравнивают с карточной игрой, в которой всё очевиднее становится выигрышная комбинация — Сирия, Турция, Иран и Россия, пишет Le Dauphiné Libéré в редакционной статье. «Джокером» в этой игре издание называет Владимира Путина, получившего всю полноту возможностей влиять на регион после ухода западных сил. Однако, если ближневосточные лидеры видят в Путине свою «счастливую карту», для европейцев он, скорее, антигерой саги о Бэтмене, замечает газета.

Фраза о том, что внезапное нападение Эрдогана на курдов, получившее циничное название «Источник мира», «перетасовало карты» на границе Сирии в последние дни стала лейтмотивом большинства аналитических материалов на эту тему, отмечает Le Dauphiné Libéré в редакционной статье. Однако, по мнению автора, эта карточная аналогия применима к ситуации далеко за пределами приграничной полосы.

В чертах «злодея» Башара Асада, который вот-вот вернёт под свой контроль всю территорию страны, всё отчётливее вырисовывается профиль победителя в сирийском конфликте — для этого понадобилось девять лет военных действий и 500 тыс. жертв. Оказавшиеся в дипломатической ловушке Франция и Великобритания, принесённые в жертву курды, вывод американских войск — фишки в этой карточной игре жестоко «швыряются на ветер», — сетует издание.

Когда карты вскрываются, становится очевидным «странное выигрышное каре». Помимо сирийского режима, его «союзника по стечению обстоятельств» Турции, подавляющей курдов, получивших столь мало благодарности за нейтрализацию ИГ*, и исторического партнёра Ирана, «не огорчённого уходом главного дьявола», есть ещё кое-кто, получивший полную свободу по части влияния в регионе: «единственный, кто способен пресечь попытки экспансии со стороны этих непредсказуемых сил — Путин».

Как напоминает газета, пять лет назад российский лидер помог Дамаску избежать позорного бегства. Сегодня «он побеждает без боя» — Владимир, «спаситель и миротворец». Сирия стала для него ареной возвращения к былой мощи. «Царь, изгнанный Европой, взял в свои руки Ближний Восток, раскрыв свой потенциал, благодаря хаосу в Леванте, заведя дружбу с саудовскими нефтяными королями, защищая и вооружая действующие режимы для защиты их интересов», — поясняет автор. По его убеждению, Путин стал для ближневосточных «тиранов» «Джокером», счастливой картой. Европа же, чья роль свелась к положению «беспомощного валета», видит в нём ещё и антигероя саги о Бэтмене, возрождающегося на фоне заката американского всемогущества, подчёркивает газета.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. (прим. ИноТВ)