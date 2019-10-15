Spiegel: сирийская политика Трампа стала подарком ко дню рождения Путина
После того как американские военные ушли из северной части Сирии, дорога для российского президента Владимира Путина стала свободна, пишет немецкий журнал Der Spiegel. В качестве последней крупной державы, присутствующей в регионе, Россия теперь может беспрепятственно проводить там свои интересы, считает корреспондент издания Кристиан Эш.
На прошлой неделе российскому лидеру Владимиру Путину исполнилось 67 лет — и, по воле случая, именно в его День рождения американский президент Дональд Трамп объявил о том, что вооружённые силы США уйдут с севера Сирии. Для Путина эта новость должна была стать своего рода подарком, уверен автор статьи. Теперь Россия — единственная крупная держава, которая присутствует в Сирии и активно участвует в развитии событий.
Запад, напротив, сдал позиции: европейцы и до сих пор лишь «бессильно наблюдали», а американцы только что полностью устранились из зоны действий, отмечает немецкий журналист.
Как пишет Der Spiegel, это «триумф для российской политики». Её главная сила проявляется в том, чтобы не портить отношения ни с одной стороной в раздираемом конфликтами регионе. Между шиитами и суннитами, турками и курдами, Израилем и Сирией, персами и арабами Москва постоянно пытается сохранить хотя бы видимость баланса, подчёркивает издание. И такая политика окупается сейчас, когда Турция начала большое наступление на позиции сирийских курдов, утверждает автор. По его мнению, не случайно турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября уведомил Путина лично, прежде чем объявить у себя в Twitter о начале военной операции.
На что может рассчитывать Москва при этом новом раскладе? По замечанию немецкого журнала, влияние России в регионе и без того велико, а теперь оно увеличилось ещё больше. «Соединённые Штаты доказали, что на них нельзя положиться» — они оставили своих курдских союзников в беде. Москва с самого начала обещала курдам не так много, поэтому она и не так их разочаровала.
Сирийские курды оказались вынуждены подчиниться Башару Асаду, а это укрепляет его правительство, что соответствует российским интересам, продолжает Der Spiegel. Для Москвы важно придать больше веса легитимности власти Дамаска, а теперь курды сами вынуждены просить поддержки у Асада.
Для России вполне приемлемо создание новой буферной зоны на северо-востоке Сирии, как того хочет Турция. Кремль постоянно и открыто подчёркивает законную заинтересованность Анкары в безопасной южной границе государства. В определённом смысле это защищает Москву от упрёков в том, что она вмешивается со своей военной операцией в турецкую сферу влияния, поясняет немецкий журнал. Для России в данном случае важно выполнение одного условия: буферная зона не должна быть оккупирована Турцией, главными там официально должны оставаться сирийские силы. Такое положение дел подразумевается формулой об «уважении суверенитета», которой Владимир Путин придаёт большое значение, отмечается в статье. Этот момент обсуждался и в ходе телефонного разговора с Эрдоганом 9 октября.
Наконец, Москву только порадует, если Турция рассорится со своими западными партнёрами, потому что это путь к ослаблению НАТО, уверяет издание. И, хотя Трамп сделал Эрдогану большое одолжение, когда отвёл свои войска и освободил дорогу турецкому наступлению, никакого сближения между Вашингтоном и Анкарой — которого, к слову, опасается Москва — пока не предвидится. Трамп уже давно обрушился на Турцию через Twitter с новыми угрозами. Сейчас не похоже, что Эрдоган «вырвется из объятий Путина», полагает журналист.
По сути, Москва сделала возможным наступление Эрдогана — потому что принесла мир в провинцию Идлиб на западе Сирии, сообщается в статье. С помощью России войска Асада осаждают там последний бастион вооружённой и отчасти протурецкой оппозиции. Каждое наступление на Идлиб означает для Эрдогана появление новых беженцев и проблем. Однако с начала действия нового режима прекращения огня в сентябре бои там прекратились, и это обстоятельство развязало руки турецкому президенту.
Тем временем Владимир Путин направился в регион с визитом: в понедельник он посетил Эр-Рияд и, конечно же, привёз подарок для короля Салмана — натренированного для охоты сокола с Камчатки, сообщает Der Spiegel.