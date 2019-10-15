Spiegel: сирийская политика Трампа стала подарком ко дню рождения Путина

Отведя американские войска с севера Сирии, президент США Дональд Трамп не только освободил путь турецкому наступлению, но и сделал настоящий подарок Владимиру Путину ко дню рождения, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Россия осталась единственной крупной державой, присутствующей в Сирии, и может беспрепятственно проводить там свои интересы, в то время как Запад устранился из региона.

После того как американские военные ушли из северной части Сирии, дорога для российского президента Владимира Путина стала свободна, пишет немецкий журнал Der Spiegel. В качестве последней крупной державы, присутствующей в регионе, Россия теперь может беспрепятственно проводить там свои интересы, считает корреспондент издания Кристиан Эш.

На прошлой неделе российскому лидеру Владимиру Путину исполнилось 67 лет — и, по воле случая, именно в его День рождения американский президент Дональд Трамп объявил о том, что вооружённые силы США уйдут с севера Сирии. Для Путина эта новость должна была стать своего рода подарком, уверен автор статьи. Теперь Россия — единственная крупная держава, которая присутствует в Сирии и активно участвует в развитии событий.

Запад, напротив, сдал позиции: европейцы и до сих пор лишь «бессильно наблюдали», а американцы только что полностью устранились из зоны действий, отмечает немецкий журналист.

Как пишет Der Spiegel, это «триумф для российской политики». Её главная сила проявляется в том, чтобы не портить отношения ни с одной стороной в раздираемом конфликтами регионе. Между шиитами и суннитами, турками и курдами, Израилем и Сирией, персами и арабами Москва постоянно пытается сохранить хотя бы видимость баланса, подчёркивает издание. И такая политика окупается сейчас, когда Турция начала большое наступление на позиции сирийских курдов, утверждает автор. По его мнению, не случайно турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября уведомил Путина лично, прежде чем объявить у себя в Twitter о начале военной операции.

На что может рассчитывать Москва при этом новом раскладе? По замечанию немецкого журнала, влияние России в регионе и без того велико, а теперь оно увеличилось ещё больше. «Соединённые Штаты доказали, что на них нельзя положиться» — они оставили своих курдских союзников в беде. Москва с самого начала обещала курдам не так много, поэтому она и не так их разочаровала.

Сирийские курды оказались вынуждены подчиниться Башару Асаду, а это укрепляет его правительство, что соответствует российским интересам, продолжает Der Spiegel. Для Москвы важно придать больше веса легитимности власти Дамаска, а теперь курды сами вынуждены просить поддержки у Асада.

Для России вполне приемлемо создание новой буферной зоны на северо-востоке Сирии, как того хочет Турция. Кремль постоянно и открыто подчёркивает законную заинтересованность Анкары в безопасной южной границе государства. В определённом смысле это защищает Москву от упрёков в том, что она вмешивается со своей военной операцией в турецкую сферу влияния, поясняет немецкий журнал. Для России в данном случае важно выполнение одного условия: буферная зона не должна быть оккупирована Турцией, главными там официально должны оставаться сирийские силы. Такое положение дел подразумевается формулой об «уважении суверенитета», которой Владимир Путин придаёт большое значение, отмечается в статье. Этот момент обсуждался и в ходе телефонного разговора с Эрдоганом 9 октября.

Наконец, Москву только порадует, если Турция рассорится со своими западными партнёрами, потому что это путь к ослаблению НАТО, уверяет издание. И, хотя Трамп сделал Эрдогану большое одолжение, когда отвёл свои войска и освободил дорогу турецкому наступлению, никакого сближения между Вашингтоном и Анкарой — которого, к слову, опасается Москва — пока не предвидится. Трамп уже давно обрушился на Турцию через Twitter с новыми угрозами. Сейчас не похоже, что Эрдоган «вырвется из объятий Путина», полагает журналист.

По сути, Москва сделала возможным наступление Эрдогана — потому что принесла мир в провинцию Идлиб на западе Сирии, сообщается в статье. С помощью России войска Асада осаждают там последний бастион вооружённой и отчасти протурецкой оппозиции. Каждое наступление на Идлиб означает для Эрдогана появление новых беженцев и проблем. Однако с начала действия нового режима прекращения огня в сентябре бои там прекратились, и это обстоятельство развязало руки турецкому президенту.

Тем временем Владимир Путин направился в регион с визитом: в понедельник он посетил Эр-Рияд и, конечно же, привёз подарок для короля Салмана — натренированного для охоты сокола с Камчатки, сообщает Der Spiegel.