Глава МИД Франции: Турция сводит на нет пять лет борьбы с терроризмом

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в интервью Le Figaro, что турецкая операция против курдов при попустительстве США подрывает пятилетнюю борьбу с «Исламским государством»*. По его словам, пленённые или ушедшие в подполье джихадисты ждут удобного случая, чтобы снова заявить о себе, поэтому Франция призывает остановить военные действия и срочно провести заседание антитеррористической коалиции.

Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции, дал эксклюзивное интервью Le Figaro и подвёл мрачный итог турецкого вторжения в Сирию. Как рассказал дипломат, это «очень серьёзная проблема», потому что сводит на нет пять лет борьбы с ИГИЛ*. По его словам, эта террористическая организация не исчезла, а её участники, запертые в тюрьмах или ушедшие в подполье, ждут лишь удачного случая для возобновления борьбы.

Также нападение Турции приведёт к увеличению числа мигрантов и беженцев, страданиям и жертвам среди 700 тыс. человек гражданского населения в этом регионе. Наконец, Демократические силы Сирии, бывшие союзники Европы по борьбе с ИГ, дестабилизированы наступлением Турции, которая, однако, входит в коалицию против джихадистов, и бездействием США, которые до объявления о выводе войск были инициатором коалиции.

Франция, со своей стороны, как заявил Дриан, приняла на национальном уровне решения о приостановке экспорта оружия и в понедельник координировала действия с европейскими партнёрами в Совете министров ЕС, чтобы требовать прекращения операции. Кроме того, Париж требует экстренного созыва международной коалиции против ИГИЛ, созданной в 2014 году и насчитывающей 80 стран.

Именно эта коалиция, в которой Франция играла определяющую роль, вела борьбу по освобождению территории Ирака и с существенной поддержкой Демократических сил смогла ликвидировать «Исламское государство» на северо-востоке Сирии. Сейчас, когда расклад изменился, для возвращения некоторой стабильности необходимо как можно скорее собрать коалицию, в которой каждый должен выполнять свои обязанности и сообща решать вопрос об иностранных военных.

Что касается Турции, то нужно ей напомнить, что она сама является жертвой ИГ и пережила 35 атак на своей территории, а также посадить за стол переговоров и сделать всё, чтобы убедить её прекратить операцию. Встреча международной коалиции необходима также, чтобы выяснить, кто что думает о сложившейся ситуации. Так, если Анкара в одностороннем порядке перешла в наступление, то Соединённые Штаты не стали ей мешать и впоследствии дали нечто вроде молчаливого согласия, объявив о выводе своих войск. Дипломат отмечает, что в Вашингтоне такое решение спровоцировало оживлённые споры.

В то же время в Биаррице и Нью-Йорке президент Франции выдвигал инициативы для деэскалации и определения положений соглашения между Дональдом Трампом и Хасаном Рухани. Предполагалось убедить Иран соблюдать в полном объёме положения Совместного всеобъемлющего плана действий, открыть обсуждения для разрешения кризисов в регионе и подумать над будущим договора после 2025 года. Одновременно с этим США должны понемногу отменять свои санкции. Как подчёркивает глава МИД, сейчас двум сторонам необходимо воспользоваться возможностью для переговоров, иначе напряжённости будет только возрастать и грозит перейти в неконтролируемую эскалацию конфликта.

В отношениях России и Украины с приходом к власти Владимира Зеленского также поменялся расклад, отмечает Жан-Ив Ле Дриан. Обмен пленными и освобождение украинского кинематографиста Олега Сенцова свидетельствует, по его мнению, о разрядке напряжённости. Стороны договорились вывести тяжёлое вооружение и провести демилитаризацию трёх зон в Донбассе, чей будущий статус президент готов обсуждать. Однако России тоже нужно идти навстречу, и тогда откроется путь для нового саммита «нормандской четвёрки».

Министр иностранных дел не обошёл вниманием инициативу Эммануэля Макрона о сближении с Россией. По его словам, потепление отношений покоится на двух китах.

Во-первых, у руководства двух стран серьёзные разногласия по важным проблемам: ситуации на Украине, аннексии Крыма**, положения в Сирии и российской позиции по ядерному оружию. Но чтобы их разрешить, нельзя только огрызаться друг на друга.

Во-вторых, на фоне постепенного отдаления России от Европы необходимо снова научиться доверять друг другу, открыто, но без наивности. Как рассказывает Жан-Ив Ле Дриан, в сентябре он и министр обороны приезжали в Москву, чтобы добиться прогресса в русско-французских отношениях.

Предложенный структурированный диалог по безопасности и доверию включает одновременно большие стратегические задачи, сближение общества и необходимость по возможности сообща предвидеть различные кризисы. С тех пор обе стороны назначили специальных представителей для составления графика выполнения этих предложений, однако об этом пока рано судить.

Глава МИД также поделился с Le Figaro своими взглядами на то, будет ли Россия в следующем году участвовать в саммите «большой семёрки». По его словам, условия для этого предельно ясные, их обсуждали в Биаррице. «Мы не можем сделать вид, что в 2014 году на Украине ничего не произошло», — подчеркнул дипломат, однако указал, что существует возможность разрешить украинский конфликт, которая даётся только один раз, поэтому за неё надо ухватиться.