CNN: санкции США не остановили наступление Турции в Сирии

Как и обещал президент Дональд Трамп, Вашингтон ввёл жёсткие санкции и пошлины в отношении Анкары за то, что она начала военную операцию на севере Сирии, сообщает CNN. Однако, по словам телеканала, эти ограничения пока никак не сказались на турецком наступлении.

В соответствии с громкими угрозами президента Трампа «уничтожить турецкую экономику» США объявили о введении новых жёстких санкций и пошлин в отношении Турции. Но турецкое наступление на курдские позиции на севере Сирии не останавливается.

Между тем курды, брошенные США, находят нового союзника. По их словам, они заключили соглашение с врагом Америки — правительством сирийского президента Башара Асада, войска которого сейчас движутся на север, что потенциально может привести к их столкновению с Турцией. С подробностями из Северной Сирии корреспондент CNN Ник Пейтон Уолш.

Каждый рассвет приносит огромные перемены в Сирии, но кажется, что тьма никогда не рассеется. Это Камышлы — город, который ранее был фактической столицей курдов, теперь оказался заброшен. Интернет частично отсутствует. Город стремительно уходит под контроль режима. Каждая дорога рассказывает истории о спасающихся бегством людях, о ненависти старой или новой. Эта земля вновь меняет хозяина.

НИК ПЕЙТОН УОЛШ, старший международный корреспондент CNN: Практически на всех дорогах, где мы побывали этим утром, до нас доходила подтверждённая информация или слухи, что сирийский режим наступает, что они движутся стремительно к территории сирийских курдов. Это своего рода захват земли, который последовал после заключения политической сделки с руководством сирийских курдов. Попытка (правительственных войск. — ИноТВ) занять как можно больше территории.

Это Телль-Тамер. Всего 24 часа назад этот город являлся курдским, но в понедельник утром он был наводнён силами режима, а жители вспомнили, что нужно говорить. «Я прятал эту фотографию Башара Асада, и теперь я могу показать её после прихода сирийской армии, — говорит мужчина. — Долой Эрдогана!»

На границе было почти спокойно. Когда мы уезжали, нам сказали, что нашему возвращению будут рады в любое время. Но сейчас мы вынуждены бежать.

НИК ПЕЙТОН УОЛШ: Определённо, пора уезжать. Возможно, даже этот блокпост позади нас, где ощущается паника относительно грядущих событий, может оказаться в руках сирийского режима. Вероятно, уже в ближайшие дни.

Сутками ранее мы решили просто поехать в Кобани, но всё пошло прахом – стрельба, ужас. Дорога оказалась заблокирована боевиками, которых поддерживает Турция. По словам американских властей, в основном это бывшие члены ИГ* и «Аль-Каиды»**.

Колонна американской техники выдвинулась, и над нами на большой скорости пролетел истребитель. И когда мы ехали назад, турецкие боевые машины продвигались к автостраде. Турция откровенно признаёт, что захватывает дорогу, что, по мнению многих, совсем не входило в её планы. Это стало поворотным моментом. Американские войска оказались здесь в изоляции, и США объявили о своём уходе.

МАРК ЭСПЕР, министр обороны США: Американские войска, вероятно, застряли между двумя враждующими наступающими армиями. Это очень уязвимое положение.

Но те, кого оставили США, продолжают истекать кровью. Турция нанесла удар по колонне, которая направлялась в сторону осаждённого приграничного городка Рас-эль-Айн.

Турция давно говорила, что хочет осуществить эту операцию, но никому не могло прийти в голову, что она будет настолько жестокой. Америка давно заявляла, что однажды она оставит сирийцев, но никто не думал, что это произойдёт так быстро. И представители режима давно говорили, что они захватят как можно больше сирийской территории, но никто не предполагал, что США настолько упростят эту задачу для них и их российских покровителей.

За 24 часа устройство мира изменилось, и ещё 24 часа Сирия будет истекать кровью.

Ник Пейтон Уолш, CNN, Камышлы, Сирия.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 15 октября 2019 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.