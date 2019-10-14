Немецкий журналист: под огнём в Сирии не позиции курдов, а западный мир

С начала наступления Турции на север Сирии там полыхают не только позиции курдов, но и наиболее важный и значительный политический проект послевоенного времени, пишет в гостевой статье для Focus Online немецкий журналист Габор Штайнгарт. При этом он подразумевает Запад в целом — и Европу, лишившуюся «благосклонного гегемона» в лице США и погрязшую в «болтливой беспомощности». Снявшись с якоря трансатлантической дружбы, зашаталась и внешняя политика Германии, отмечает автор.

Вдоль сирийско-турецкой границы ведётся стрельба, в том числе по мирным жителям, отмечает немецкий журнал Focus Online. С точки зрения немецкого журналиста и публициста Габора Штайнгарта, в Сирии сейчас охвачены огнём не только позиции курдского ополчения, но и, возможно, наиболее важный и значительный политический проект послевоенного времени, и имя ему — Запад.

Когда-то под американским руководством было создано сообщество либеральных демократий и рыночных систем, гордое своей свободной от религиозного влияния государственностью, пишет Габор Штайнгарт в гостевой статье для Focus Online. Там верили в распределение властей, носили джинсы и мечтали о вечном мире.

На случай, если одна из господствующих на планете сил окажется неспособна поддерживать мир, члены НАТО поклялись «в вечном братстве по оружию». Сегодня этот «нормативный проект Запада», как его когда-то охарактеризовал историк Генрих Август Винклер, разваливается на наших глазах, подчёркивает автор статьи.

Страна НАТО Турция продвигается всё глубже на территорию Сирии. Обещания безопасности курдам со стороны правительства США прекратили действовать за одну ночь. Теперь у курдов осталось только два варианта: смерть или изгнание, пишет Штайнгарт.

«Европа следит за этим вероломным спектаклем со зрительской трибуны, осознавая, что открытый счёт для этого американского нарушения слова, возможно, будет погашен на немецких рождественских рынках и возле немецких избирательных урн», — отмечает журналист. По его мнению, «бесчеловечность турецкого президента, намеренная нечестность его американского коллеги и болтливая беспомощность Европы» говорят о наступлении времени, полного новых невзгод.

Возникает всё больше основополагающих вопросов. Может ли нынешняя Турция оставаться членом НАТО и можно ли делиться с ней важной информацией, затрагивающей безопасность Германии? Должно ли немецкое правительство вообще выполнять данное американцем обещание повысить оборонный бюджет до 2% ВВП? И что станет с Европой, которая в условиях реализации политики «Америка прежде всего» теряет своего «благосклонного гегемона»?

Как напоминает Габор Штайнгарт, долгое время работавший на аналитический центр в Вашингтоне историк Тед Гален Карпентер «с циничной ясностью» описал ситуацию: «Ни одно иностранное правительство не должно рассчитывать на то, что его отношения с Соединёнными Штатами неприкосновенны. Если на то есть достаточно стимулов, президенты США без долгих колебаний будут предавать союзников — в особенности мелких союзников. Так функционирует великая держава».

Однако как функционирует европейская средняя по силе власть? На этот вопрос канцлеру Ангеле Меркель придётся найти ответ как можно скорее, считает автор статьи. Ностальгия — не подходящая для канцлера бизнес-модель, подчёркивает он. Трансатлантическая дружба, о которой правительства Германии десятилетиями твердили на все лады, «сорвалась с якоря», из-за чего внешняя политика Берлина «так некрасиво зашаталась».

Новостные каналы США переключились на освещение военных событий: они сообщают об оказавшихся на свободе террористах ИГ* и убитых мирных жителях. Турция продолжила своё наступление на позиции курдов и ведёт ожесточённые бои на приграничной территории в Сирии. В результате авиаударов Турции появились жертвы среди гражданского населения. С момента турецкого вторжения в Сирии погибло не менее 80 мирных жителей, сообщает Focus Online.

По данным ООН, уже 130 тыс. человек были вынуждены покинуть свои города. Предполагается, что в скором времени помощь может потребоваться 400 тыс. человек. Среди беженцев — и это уже касается безопасности в Германии — находятся и удерживаемые курдами родственники приверженцев террористической организации «Исламское государство». По данным курдов, около 800 из них уже бежали из лагеря на севере Сирии. Некоторые теперь двигаются в Европу.

В телефонном разговоре с Эрдоганом Ангела Меркель потребовала немедленно остановить наступление. При этом она отметила, что не ставит под сомнение сделку между ЕС и Турцией, в рамках которой Европа на протяжении ряда лет должна перевести в Стамбул в общей сложности €6 млрд.

«Внешняя политика Меркель в отношении Турции описывается тремя словами: пряник без кнута, — заключает журналист Габор Штайнгарт в своей статье для Focus Online. — Эрдоган может чувствовать себя поощрённым».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.