Guardian: Эрдоган смог невозможное — объединить всех игроков против себя

Если раньше США, Иран и Саудовская Аравия чуть не дошли до войны из-за поддержки разных сторон в сирийском конфликте, то теперь все они понимают, что единственный способ закончить конфликт — поддержать Асада. А Эрдоган и его операция на севере Сирии этому препятствуют, пишет Guardian.

Своей операцией в Сирии Реджеп Тайип Эрдоган смог сделать то, что многим казалось невозможным, — объединил все страны региона и крупные мировые державы, которые выступили против его действий, пишет Guardian.

Как отмечает автор статьи, Эрдоган всегда представлял себя как одиночку, противостоящего миру. Теперь же он на самом деле один, пишет автор статьи. Пока интенсивность боёв не очень высокая, но если она увеличится и Турция выдвинется в густонаселённые районы, это может привести к значительным потерям среди гражданского населения.

Евросоюз, США, Россия, Иран и арабские страны озвучили свои замечания, но все они пытаются подстроиться, анализируя, какую выгоду может им принести это вмешательство и как сменится баланс силы в Сирии.

Негативную реакцию со стороны Европы Эрдоган ожидал, поэтому его угроза отправить на Запад 3,6 млн сирийских беженцев весома, тем более что слова европейцев не всегда соответствуют действиям. Отношения между ними уже давно были непростыми, и теперь, как пишет автор статьи, «европейские лидеры дорого платят за свои прошлые попытки свести авторитаризм Эрдогана к норме, его последние действия доказывают, что он не демократ, не союзник и не друг».

Однако, если Европа мало может повлиять на развитие событий, США, наоборот, могли бы, но похоже, что они собираются отказаться от этой возможности. Дональд Трамп явно согласился на интервенцию Эрдогана, и даже способствовал ей тем, что вывел войска. Как отмечает автор статьи, США оставили Сирию на Россию и Иран, и он называет этот шаг большой стратегической ошибкой, которая подытоживает восьмилетнюю череду провалов США после арабской весны.

При этом Россия, наоборот, должна быть счастлива, считает автор статьи. В конце концов, выдворить США из Сирии и в целом Ближнего Востока — её давняя цель. Хотя отреагировала на эту операцию она негативно. Автор статьи объясняет это тем, что, вмешавшись в ситуацию в 2015 году, Россия заплатила большую политическую и финансовую цену, а нынешняя операция Эрдогана всё усложняет, подрывая мирный процесс. Поэтому Россия и призывает курдов, после того как США их покинули, согласиться на сделку с Асадом. Асад же сам двигается к курдским районам, рассчитывая восстановить утраченный над ними контроль.

Иран также не доволен этой операцией. Он рад уходу американцев и недолюбливает курдов, но инициатива Турции угрожает планам Ирана, который хотел бы контролировать северный коридор, связывающий его с Ливаном. Кроме того, он опасается повстанческой активности суннитов в Сирии и Ираке.

Кроме того, все игроки в регионе опасаются возрождения «Исламского государства»*. Как отмечает автор статьи, если раньше в этом вопросе США, Иран и Саудовская Аравия чуть не воевали, то теперь они на одной стороне.

Многие арабские страны турецкую операцию осудили, отмечает автор статьи. Хотя изначально они поддерживали повстанцев, в последнее время они пошли на осторожное сближение с Асадом, которое основано на общей заинтересованности в стабильности в регионе и в принципе территориальной целостности. Также они недовольны стремлением Эрдогана обеспечить Турции доминирующие позиции в регионе, но понимают, что единственный способ закончить войну в Сирии и сдержать ИГ — поддержать Асада, а Эрдоган сейчас встал на этом пути.

Ещё один урок, который они вынесли из этого кризиса, заключается в том, что союзу с американцами доверять нельзя. Если курды с этим уже столкнулись в 1991 году, то для Саудовской Аравии это в новинку, и чем больше Эр-Рияд это понимает, тем скорее там начнут наводить мосты с Ираном.

В итоге, возможно, уход американцев из Сирии и вовсе косвенно приведёт к воцарению мира в Персидском заливе, к окончанию войны в Йемене и к отказу от конфронтации с Ираном, пишет Guardian.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.