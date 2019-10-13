CNN: курды намерены просить у России помощи — и вряд ли их можно в этом винить

Курдское руководство обрушилось с жёсткой критикой на США из-за того, что Америка их бросила на произвол судьбы, а также заявило, что в такой ситуации они могут обратиться за помощью к России, передаёт CNN. Как отмечает аналитик канала Дэвид Род, вряд ли стоит их в этом винить: хотя это ещё больше укрепит позиции Москвы в Сирии, курдам сейчас приходится нелегко, так как им приходится иметь дело скорее не с регулярной турецкой армией, а арабским ополчением, которое уже отметилось рядом зверств.

У нас в эфире аналитик CNN по мировым делам и главный редактор сайта The New Yorker Дэвид Род. Рад, что вы с нами и согласились высказать своё экспертное мнение. Итак, в субботу курдское руководство обрушилось на США с по-настоящему жёсткой критикой за то, что они их бросили. По их словам, они могут обратиться к русским. Какой это будет иметь эффект и можно ли их в этом винить?

ДЭВИД РОД, аналитик CNN по мировым делам: Честно говоря, винить бы я их не стал. Именно к этому в Сирии стремился Владимир Путин. Есть вероятность, что если курды обратятся к России, то она ещё сильнее укрепит свои позиции в регионе. Учитывая, что накал боёв продолжает расти, американские войска могут, в конечном счёте, покинуть Северную Сирию. Повторюсь, в этом на протяжении многих лет и состояла цель Путина.

Как мы уже видели, в значительной степени тяжесть боёв выносят на себе не турецкие регулярные части, а скорее арабское сирийское ополчение. Как мы знаем, они не всегда отличаются дисциплинированностью: поступали сообщения об убийствах гражданских, а также пленных курдов. Где же для США пролегает та самая красная линия, черта, после которой они реально начнут предотвращать плохие вещи?

ДЭВИД РОД: По правде говоря, мне кажется, что при президенте Трампе этой красной линии не существует. Я по-прежнему пребываю в шоке по поводу того, как он принял это решение. В Северной Сирии была относительно стабильная ситуация: ИГ* уничтожено, однако теперь, как вы отметили, появилось это ополчение. Всплыло также видео с казнью курда протурецким ополчением. Так что повторюсь: вы правы в том, что это не дисциплинированное наступление турецких военных, здесь замешано ополчение. И всё это лишь вновь подольёт масла в пламя боев и хаоса, от которых Сирия так долго страдала.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 13 октября 2019 года.