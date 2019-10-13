Fox News: в Америке CNN жалеет «союзников-курдов», в Турции — называет их «террористами»

Когда президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск с севера Сирии, аналитики и журналисты CNN обвинили его в том, что он бросил курдов перед лицом турецкой угрозы. Тем временем турецкий филиал телеканала освещал ситуацию совсем по-другому: желая угодить Анкаре, CNN Türk последовательно называл курдов террористами, сообщает Fox News.

Китай — не единственная страна, перед которой крупнейшие американские компании готовы распластаться и ради которой они готовы подвергнуть себя самих цензуре. Здесь, в США, вывод наших войск с севера Сирии ни у кого не вызвал большего негодования, чем у CNN.



МАКС БУТ, аналитик: Трамп предаёт наших союзников, курдов, которые проливали кровь и гибли, чтобы победить ИГ*.



КЛАРИССА УОРД, корреспондент CNN: Думаю, здесь по-настоящему чувствуется непонимание и предательство…



ДЖОН БЕРМАН, ведущий CNN: Такое впечатление, что США оставляют их на произвол судьбы.



БЕН ВЕДЕМАН, старший международный корреспондент CNN: И снова те, кто помогал курдам, предают их.



ДЖИМ ШУТТО, ведущий CNN: Мне просто интересно, после того как курдов опять бросили, какой авторитет остался у США в регионе — в глазах как союзников, так и противников?



БРИАННА КЕЙЛАР, ведущая CNN: В данный момент времени курды вполне чувствуют, что их предали.



Предательство! Как он мог?!



Но, оказывается, CNN бывает разный. В Америке CNN рассказывает вам то, что хотят слышать постоянные обитатели Вашингтона. Но у канала есть филиал и в Турции, называется CNN Türk. Мы вам о нём рассказывали. Это, на самом деле, нечто вроде вещательного органа тамошнего правительства. CNN Türk знает свою аудиторию, поэтому проводит совсем другую линию. Турецкую военную операцию в Сирии они называют, цитирую, «операцией «Источник мира». Курдов они последовательно называют «террористами».



Для CNN, совсем как для НБА, всё решают деньги.



Сегодня с нами знаток CNN Türk, публицист и обозреватель Марк Стайн. Итак, вы удивлены, что в эпицентре… Мы уже не раз разоблачали CNN Türk, потому что существование CNN Türk само по себе отвратительно. Но сейчас CNN Türk оказался в эпицентре одной из важнейших новостных историй, а американский CNN этого вроде как не замечает! Каким образом?



МАРК СТАЙН, консервативный публицист: Да, ведь на американском CNN только и разговоров, что про курдов. А вот CNN Türk каждый раз, когда есть новость про курдов, как ни странно, переключается на что-то другое! Бывало и так: курды протестуют на турецких улицах, а CNN Türk обрывает новостную программу и показывает кулинарное шоу. Снова протесты — и CNN Türk прерывается, чтобы показать документальный фильм о пчеловодстве. Судя по всему, у них бесконечный запас… И лично я предпочёл бы, чтобы они показывали это здесь: я бы гораздо охотнее посмотрел длинный документальный фильм о пчеловодстве, чем Вульфа Блицера, Андерсона Купера или ещё кого-то из них! Даёшь документальные фильмы о пчеловодстве!



Но вот что странно, Такер. Вы говорите, это как НБА. Но, в конце концов, НБА — это всего лишь ребята, играющие в мяч. А это должно было быть журналистской организацией. И то, что они делают… CNN за границей продаёт свою франшизу диктаторам, как будто это Kentucky Fried Chicken. «Знаете, в Анкаре один парень хочет открыть KFC… Хорошо, дадим ему CNN». Это очень странное поведение.



Да.



МАРК СТАЙН: Относиться так к журналистике ненормально! И, если помните, с CNN так уже бывало. Потому что сразу же после падения Саддама (Хусейна. — ИноТВ) глава CNN… Как его звали? Исон?



Исон Джордан.



МАРК СТАЙН: Исон Джордан, которого вы, наверное, знавали в былые времена.



Конечно.



МАРК СТАЙН: Исон Джордан написал в The New York Times статью под названием «Новости, которые мы держали при себе» — в ней он рассказал о вещах, которые он знал заранее. Сын Саддама сказал ему, что собирается грохнуть двух своих зятьёв. Другими словами, его (Джордана. — ИноТВ) заблаговременно предупреждают о двух убийствах…



Именно!



МАРК СТАЙН: …и CNN об этом не сообщает! Потому что в конечном итоге им важнее быть новостным KFC и иметь отделения, иметь фальшивые проходные франшизы в Багдаде и Анкаре.



Если бы мы открыли филиал Fox News в Северной Корее, «Fox Пхеньян»…



МАРК СТАЙН: Да-да!



…мне было бы стыдно. Правда. Мне бы точно было стыдно.



МАРК СТАЙН: Конечно!



А им — нет. Всем этим маленьким моралистам не стыдно!



Дата выхода в эфир 10 октября 2019 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

