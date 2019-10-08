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Welt: пуская Эрдогана в Сирию, Трамп совершает тяжелейшую ошибку

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Позволить Турции военную операцию на севере Сирии — возможно, тяжелейшая ошибка Трампа, пишет Die Welt. После отхода американских войск главные союзники Запада в борьбе против ИГ — местные курды — будут брошены на произвол Эрдогана. Это приведёт к нестабильности в регионе и значительным последствиям, опасным в том числе для Европы, предостерегает немецкая газета.
Welt: пуская Эрдогана в Сирию, Трамп совершает тяжелейшую ошибку
Reuters

Согласие Дональда Трампа на проведение турецкой военной операции против курдов на севере Сирии может стать тяжелейшей ошибкой в ближневосточной политике американского президента, пишет немецкая газета Die Welt.

Однако в трагедии, которая грозит произойти, виноваты и европейцы — и Европа может заплатить за это большую цену, полагает автор статьи Даниэль-Дилан Бёмер. Он аргументирует это тем, что теперь могут начаться продолжительные бои, которые вызовут цепную реакцию и приведут к нестабильности региона, что даст новые возможности для шантажа в отношении Германии и стран ЕС.

По информации из Белого дома, президент в личном телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом согласился отвести американские подразделения с севера Сирии и не вмешиваться, если турецкие военные нападут на курдское ополчение в этом районе.

Отряды народной самообороны курдов, взявшие под контроль север Сирии после начала гражданской войны в 2011 году, являются важнейшими партнёрами США и Европы в борьбе против боевиков ИГ*. Без курдского ополчения радикальных исламистов не удалось бы потеснить ни в Сирии, ни в Ираке. Почти все ключевые бастионы террористов были освобождены войсками под предводительством курдов, которые при этом понесли большие потери.

Из-за того что Отряды народной самообороны связаны с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана, Эрдоган уже не первый год хочет вторгнуться на их территорию в Сирии и уничтожить курдское ополчение. Для этого он постоянно пытался добиться согласия США, но дипломаты и генералы всякий раз советовали Трампу не уступать турецкому лидеру.

На это есть множество причин, подчёркивает журналист издания. Во-первых, ИГ ещё не побеждено и сейчас формируется заново, а для борьбы с ним нужны силы курдов. Во-вторых, новые бои против курдов будут означать существенное расшатывание обстановки на севере Сирии, где курды сосуществуют с арабскими суннитами и христианами. Сейчас эти силы могут попытаться войти в союз с правительством Асада, отмечает Die Welt.

В-третьих, это укрепило бы и Иран, потому что курдская область находится посреди коридора до Ливана и до израильской границы, а Тегеран хочет отвоевать эти территории для себя. Если курды примкнут к союзнику Ирана Асаду, это наконец-то откроет иранцам путь к Израилю. В-четвёртых, рост нестабильности может затронуть и другие страны, потому что в Ираке, Иране и Турции тоже есть курдские поселения.

Представители США не раз за последнее время призывали немецкие и европейские войска поддержать их на севере Сирии и отмечали, что американские войска не могут и дальше в одиночку нести ответственность за происходящее в регионе. Однако их призывы не имели успеха среди европейцев, пишет немецкая газета. О европейских войсках в поддержку союзников в борьбе с ИГ даже не шло речи. При наличии соответствующего контингента европейцы могли бы участвовать в определении будущего северной части Сирии, но теперь они вынуждены лишь безучастно наблюдать, отмечает Die Welt.

При этом в случае, если Трамп оставит курдов на произвол судьбы, это несёт серьёзные риски именно для Европы и Германии. Укрепление ИГ означает и увеличение числа терактов, причём скорее в Европе, чем в США. Кроме того, в лагерях пленных у курдов находится множество боевиков ИГ из Европы. Германия, Франция и Великобритания годами не торопятся забирать их обратно на родину, чтобы они предстали перед судом уже там, как этого давно требуют курды и американцы.

Что будет с этими радикальными и опытными террористами, если Запад разорвёт свой союз с курдами? В этом случае появляется угроза многих опасностей, не сомневается автор статьи. Вероятно, в ходе военных действий находящимся под стражей боевикам ИГ будет легче бежать. Весьма маловероятно, что боевики из Европы вернутся на родину и будут устраивать там новые теракты. Другие бежавшие пленные могут примкнуть к боевикам на месте событий и обогатить их ряды опытными бойцами.

Другую опасность журналист видит в возможности того, что лагеря пленных попадут под контроль Турции. Не исключено, что Анкара вместе с Европой и США внесёт свой конструктивный вклад в содержание боевиков под стражей и расследование их преступлений — в конце концов, турецкие и европейские спецслужбы сотрудничают в борьбе с терроризмом.

Однако готовность правительства Эрдогана к сотрудничеству зависит от его переменчивых расчётов, подчёркивает Die Welt. При этом Эрдоган любит шантажировать Европу, продолжает автор. Это уже проявилось в ситуации с мигрантами, в которой турецкий президент показал себя не всегда предсказуемым привратником, самостоятельно назначающим цену. Однако в случае с террористами это будет намного опаснее, чем с мигрантами.

Как отмечает немецкая газета, Эрдогана часто подозревают в тайной поддержке ИГ. Большинство европейцев примкнули к боевикам, въехав в Сирию через Турцию. Также сообщалось о турецких поставках оружия экстремистам в Сирии. Кроме того, Турция пообещала расправиться с последними террористами в провинции Идлиб, но уже не первый месяц не может их одолеть. Поэтому можно задаться вопросом, чем Эрдоган лучше курдов в качестве союзника в борьбе с ИГ.

Когда США в 1991 году после победы над Ираком Саддама Хусейна отказались свергнуть диктатора путём военного вторжения, они вместо этого подтолкнули курдов к восстанию — а после бросили их на произвол судьбы, напоминает немецкая газета. В итоге Саддам Хусейн убил бессчётное множество курдов, понадеявшихся на поддержку США.

Это предательство курды не могли простить Америке десятилетиями. Простят ли они когда-нибудь новое предательство в Сирии под занавес общей борьбы против ИГ? Ответа на этот вопрос журналист Die Welt не даёт. Однако он вполне уверен: Запад создаёт себе врага там, где у него был союзник.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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Die Welt Германия Европа
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