New York Times: Сирия вновь требует от США и Турции вывести свои войска

Глава МИД Сирии потребовал на Генассамблее ООН немедленного вывода американских и турецких войск с территории страны и пригрозил «контрмерами» в противном случае, пишет сообщает The New York Times. Ранее Турция и США заключили договор о создании «безопасной зоны» на севере государства без согласия Сирии, обескровленной восьмилетней гражданской войной.

Global Look press

В субботу, выступая перед Генеральной Ассамблеей ООН, министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем потребовал, чтобы американские и турецкие войска незамедлительно оставили опустошённую войной страну, иначе им придётся столкнуться с «контрмерами в соответствии с международным правом», сообщает The New York Times. В своей речи глава внешнеполитического ведомства заявил, что США и Турция «сохраняют незаконное военное присутствие на севере Сирии». «Любые иностранные силы, действующие на наших территориях без нашего разрешения, являются оккупационными силами и должны быть немедленно выведены», — заявил дипломат.

Как напоминает издание, раньше сирийские власти предъявляли такие же угрозы, чтобы избавиться от чужих войск на своей территории, однако никогда не принимали решительных шагов в этом направлении. Собственные войска страны, раздавленные продолжительной войной и дезертирством, не способны противостоять Соединённым Штатам, которые в случае атаки ответят сокрушительным ударом.

Требование главы МИД Сирии является ответом на подписанное в августе американо-турецкое соглашение о совместном патрулировании протяжённого участка на северо-востоке страны у границ с Турцией. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что намерен использовать эту «безопасную зону» для возвращения на родину по крайней мере одного миллиона сирийских беженцев. Валид Муаллем назвал «высокомерными» США и Турцию за обсуждения и договор о безопасной зоне без согласия Сирии, а также объявил соглашение недействительным.

Хотя восьмилетняя гражданская война затихла и бо́льшая часть страны находится под властью правительства, Америка поддерживает курдские группировки, которые наряду с другими повстанцами и экстремистами продолжают удерживать некоторые районы страны. С декабря прошлого года количество американских войск сократилось вдвое до тысячи солдат, которые в основном помогают подавлять очаги сопротивления боевиков из «Исламского государства»*. «Мы победили ИГИЛ» — заявил в декабре Дональд Трамп и объявил о немедленном выводе всех американских войск из Сирии. Однако из-за возражений военных и союзников США президент согласился не форсировать события. В этом месяце Пентагон объявил, что пошлёт дополнительно 150 солдат для патрулирования безопасной зоны.

Как пишет в заключение The New York Times со ссылкой на агентство Associated Press, 20 октября в Женеве собирается подведомственный ООН комитет, который начнёт составлять новую конституцию Сирии. Это может помочь конфликтующим сторонам достигнуть политического соглашения и завершить войну. В состав комитета войдут представители от правительства, оппозиции и гражданского общества.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.