«Ни средств, ни желания» — эксперт объяснил, почему не стоит ждать восстановления Сирии в ближайшее время

Вопрос восстановления Сирии становится новым полем битвы мировых держав, отмечает в интервью Le Figaro эксперт европейского совета по международным отношениям Джулиен Барнс-Дейси. При этом ждать реального восстановления страны в ближайшее время не стоит, поскольку ни у одной из заинтересованных сторон нет ни средств, ни желания начинать этот процесс, замечает собеседник издания.

С 17 по 21 сентября в Дамаске проходит встреча представителей 400 компаний из 31 страны мира по случаю проведения пятой ежегодной ярмарки, посвящённой восстановлению страны, сообщает Le Figaro. В этом году число участников мероприятия выросло на сотню по сравнению с прошлым годом. По мнению, эксперта Европейского совета по международным отношениям Джулиена Барнса-Дейси это верный признак успеха пиар-стратегии сирийских властей, а также способ закрепить военную победу режима.

«Этим мероприятием, посвящённым восстановлению, Башар Асад хочет сказать: «Война осталась позади, мы победили, теперь мы вступили в послевоенную эпоху»? — отмечает эксперт. При этом, как подчёркивает собеседник газеты, у правительства нет ни ресурсов, ни необходимого опыта для устранения огромного ущерба, нанесённого войной, а главные союзники Асада в войне — Россия и Иран — не горят желанием отстраивать страну заново и не имеют на это средств.

Здесь в игру и рассчитывает вступить Запад, поясняет Барнс-Дейси. Поскольку только Европейский Союз и США имеют возможность выделить средства для начала восстановления страны, они пытаются добиться от режима уступок в обмен на финансовую помощь — в частности, заставить правительство организовать честные выборы под контролем ООН в 2021 году.

Однако, на взгляд Барнса-Дейси, успех подобной стратегии сомнителен. Учитывая, что Башару Асаду удавалось удержаться у власти в течение восьми лет войны, было бы иллюзией считать, что экономическое давление заставит его отказать от неё теперь, рассуждает эксперт. При этом, весь груз экономических санкций ляжет на гражданское население, дав властям возможность переложить вину за низкий уровень жизни людей на Запад.

Гипотеза о том, что ухудшение экономической ситуации заставит народ вновь взбунтоваться против правительства Асада кажется Барнсу-Дейси несостоятельной. Вряд ли после десятилетия мучительной войны гражданам захочется вновь совершать попытки свержения режима.

Как отмечает специалист, Дамаск и его союзники по-разному смотрят на проблему восстановления Сирии. Если Россия надеется на финансовую помощь Запада, то сирийских и иранских властей такая перспектива не прельщает. Башар Асад надеется привлечь китайские инвестиции, однако Пекин демонстрирует чрезвычайную осторожность в этом вопросе. Учитывая частичное восстановление дипломатических связей Сирии с другими арабскими государствами, можно предположить, что поучаствовать в восстановлении захочет Саудовская Аравия с целью сдерживания иранского влияния в стране, однако её вклада будет недостаточно, полагает Барнс-Дейси.

По убеждению эксперта, в краткосрочной перспективе ожидать начала восстановления Сирии не стоит, поскольку ни у одной из стран «нет ни средств, ни желания» делать это. «Я думаю, мы движемся к ситуации, которая будет напоминать Ирак Саддама Хуссейна после войны в Персидском Заливе», — прогнозирует специалист.

Собеседник издания призывает Запад отказаться от стратегии экономической блокады Сирии, напоминая, что этот метод неоднократно демонстрировал свою неэффективность. «Экономическое давление может иметь вес, однако оно, определённо, не подтолкнёт Башара Асада к уходу», — убеждён собеседник газеты. Тем не менее, вкупе с гуманитарной помощью оно может позволить добиться от режима уступок по менее важным вопросам, замечает Барнс-Дейси.