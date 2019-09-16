Stuttgarter Nachrichten: на встрече по Сирии Путин может расслабиться — лучшие карты на руках у него

В понедельник состоится новая встреча Турции, России и Ирана по Сирии на высшем уровне, за которой будет пристально наблюдать и Европа, отмечает немецкая газета Stuttgarter Nachrichten. По версии издания, лучшие карты на предстоящих переговорах — в руках Владимира Путина. Интересы трёх стран противоречивы, но Россия может расслабиться и извлечь выгоду в сирийском вопросе из разногласий Турции и США.

Когда президенты Турции, России и Ирана соберутся в понедельник в Анкаре для обсуждения ситуации в Сирии, Европа будет пристально следить за этой встречей, пишет Stuttgarter Nachrichten. Основной темой пятой встречи трёх стран по Сирии на высшем уровне станут бои за оплот мятежников на северо-западе Сирии — Идлиб.

Военные действия в Идлибе могут привести к тому, что в соседнюю Турцию направится до миллиона беженцев. Вполне возможно, что в результате Европа столкнётся с новым миграционным кризисом. Между тем, маловероятно, что на встрече удастся найти по Идлибу долгосрочное решение, потому что три государства, которые встретятся за столом переговоров, преследуют противоречивые интересы, считает автор статьи Томас Зайберт.

Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин и Хасан Рухани впервые встретились для переговоров два года назад, напоминает издание. В столице Казахстана Астане, которую теперь переименовали в Нурсултан, Турция, Иран и Россия регулярно обсуждали пути завершения сирийской войны. Ключевым аспектом инициативы является запланированное создание сирийской конституционной комиссии, которая должна разработать новую конституцию для послевоенного порядка.

Как подчёркивает Stuttgarter Nachrichten, самый влиятельный участник встречи — это, без сомнения, Владимир Путин, который своим вступлением в войну в 2015 году спас сирийского президента Башара Асада от грозившего ему тогда поражения со стороны мятежников. Именно на руках у Путина сейчас лучшие карты, пишет немецкая газета. Иран, как и Россия, поддерживает сирийское правительство. Турция, напротив, помогает различным группам мятежников — в том числе в Идлибе.

До сих пор неравному трио удавалось сгладить в корне расходящиеся интересы, отмечает автор статьи. Сейчас это становится всё труднее: Идлиб — последний оплот мятежников, оставшийся после восьми с лишним лет войны. На их позиции с апреля наступают войска Асада при помощи России. Анкара противится этому наступлению, потому что опасается поражения своих союзников в Сирии и, соответственно, новой волны беженцев, которые в этом случае устремятся в Турцию. За последнее время Эрдоган не раз подчёркивал, что его страна не может снабжать ещё больше беженцев после того, как приняла 3,6 млн сирийцев. Турецкий президент требует большей поддержки от Европы и в связи с этим обозначил возможность «открыть ворота» в ЕС для сирийских беженцев.

Рост числа беженцев в Греции вызывает беспокойство у европейцев. В августе отделение ООН по вопросам беженцев в Греции насчитало 9300 новоприбывших, попавших в страну через Турцию. Это самое высокое число с марта 2016 года, когда в силу вступило европейско-турецкое соглашение по беженцам.

Высказывания Эрдогана отчасти отражают внутриполитические проблемы президента: в Турции растёт недовольство по поводу большого числа мигрантов. Кроме того, для Анкары речь идёт об урегулировании по соглашению с ЕС: почти €5,6 млрд от помощи ЕС на общую сумму в €6 млрд к настоящему времени утекли в различные проекты в Турции.

Маловероятно, чтобы Владимир Путин хотел пойти на серьёзные уступки Эрдогану в том, что касается будущего Идлиба, полагает Stuttgarter Nachrichten. Для России приоритет — военная победа Асада в сирийской войне, а не душевный комфорт Турции, считает эксперт газеты по Ближнему Востоку Саймон Вальдман, работающий в аналитическом центре при Королевском колледже в Лондоне. Эрдоган в прошлом часто получал от Путина обещания, напоминает он. Однако решающее значение в конечном итоге имеют события, происходящие на поле боевых действий в Сирии — «а там для Путина есть вещи поважнее турецких желаний».

Путин держит в уме долгосрочный успех Асада и в связи с развитием событий на северо-западе Сирии. Эта территория находится под контролем США и имеющего связи с Вашингтоном курдского ополчения. Эрдоган хочет создать там зону безопасности, чтобы удержать курдов подальше от турецкой границы, а также поселить там сирийских беженцев из Турции.

В отличие от Анкары, США считает курдское ополчение ценным партнёром, который в будущем, возможно, поможет в борьбе против попытки возрождения ИГ*. Поэтому Вашингтон хочет защитить курдов от Турции при помощи зоны безопасности, поясняет издание.

По версии немецкой газеты, от разногласий между Турцией и США выигрывает Россия. Официально Эрдоган договорился с США о совместных действиях в курдской зоне. Однако турецкий президент подозревает, что американцы тянут с реализацией плана, чтобы воспрепятствовать нападению Турции на Отряды курдской самообороны. Поэтому Анкара дала Вашингтону срок до конца месяца: если до тех пор зоны безопасности не возникнет, Эрдоган намерен отправить войска в соседнюю страну без согласования с США.

Россия и Иран требуют от Турции как от партнёра по переговорам создания зоны безопасности вместе с Асадом, а не с США. Тем самым они хотят не только укрепить позиции сирийского президента, но и вытеснить американцев из Сирии. Кроме того, они надеются вбить клин между Турцией и США.

С точки зрения специалиста по Ближнему Востоку Саймона Вальдмана, Путину некуда торопиться: глава Кремля хорошо знает, что Турция не решится перейти дорогу США. Напряжённость между партнёрами по НАТО, чьи отношения и без того осложнились после покупки Турцией российских систем ПРО, может стать ещё более ощутимой.

По мнению Вальдмана, Кремлю это было бы только на руку. «Россия может расслабиться, спокойно наблюдать за ухудшением турецко-американских отношений и в итоге извлечь из этого пользу для себя», — цитирует эксперта Stuttgarter Nachrichten.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.