Welt: Эрдоган грозится пустить беженцев в Европу, если ЕС ему с ними не поможет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Евросоюзу, что откроет мигрантам двери в Европу, если его страна не получит от ЕС дальнейшей поддержки по приёму беженцев. Как сообщает немецкая газета Die Welt, Эрдоган постоянно обвиняет ЕС в недостаточной помощи и требует от европейцев выполнения их обязательств. Теперь он заявил, что для получения необходимой поддержки Анкара может оказаться вынуждена пустить мигрантов в Европу.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган снова грозит Европе «открыть ворота» мигрантам, если его страна не начнёт получать больше поддержки от ЕС, сообщает немецкая газета Die Welt.

Если согласованная с США зона безопасности на севере Сирии не будет создана, Турция «будет вынуждена распахнуть двери», предостерёг Эрдоган в четверг, выступая с речью в Анкаре. Если Европа не будет предоставлять его стране дальнейшую помощь, Турция не сможет больше нести это бремя, заявил президент.

«В том, что касается разделения бремени приёма беженцев, которых мы приняли, как гостей, мы не получили от мира и, в первую очередь, от Европейского союза, необходимой поддержки, — подчеркнул Эрдоган. — Чтобы её получить, возможно, мы будем вынуждены это сделать».

Как напоминает издание, в начале августа Турция договорилась с США о создании зоны безопасности вдоль турецкой границы с курдскими территориями на севере Сирии. Эти области находятся под контролем курдских Отрядов народной самообороны, в которых Анкара видит угрозу из-за их тесных связей с Рабочей партией Курдистана. США, напротив, поддерживают курдское ополчение в Сирии в борьбе с джихадистами.

Анкара хочет использовать запланированные зоны безопасности для того, чтобы поселить там часть из 3,6 млн беженцев сирийской гражданской войны, проживающих в Турции. Теперь Эрдоган заявил, что цель Турции заключается в том, чтобы поселить на этих территориях «не менее миллиона» сирийцев. Его правительство опасается, что недавнее наступление сирийских правительственных войск на последний бастион мятежников в Идлибе приведёт к появлению новых беженцев в Турции.

ЕС поддерживает Турцию в снабжении сирийских беженцев, отмечает немецкая газета. По соглашению с ЕС по поводу беженцев, принятому в марте 2016 года, Брюссель обязуется в течение ряда лет выплатить Турции €6 млрд. Тем не менее Эрдоган регулярно обвиняет ЕС в невыполнении его обещаний и грозит расторжением соглашения. В четверг он сказал, что Турция потратила на беженцев $40 млрд, но пока получила от ЕС лишь €3 млрд, сообщает Die Welt.