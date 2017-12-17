Globalist: Россия стала «вурдалаком номер два» в американской «комнате ужасов» Россия превратилась в «вурдалака номер два» после мирового терроризма в американской «комнате ужасов», пишет на страницах The Globalist профессор Питтсбургского университета Майкл Бреннер. По мнению учёного, это произошло стараниями самого Вашингтона, поскольку таким образом ему удаётся отвлекать внимание публики от собственных грязных дел, а также скрывать реальную угрозу, исходящую от Китая. 17 декабря 2017 Globalist

«Российская пропаганда»: Новый призрак бродит по Европе Как пишет на страницах Globalist Джульетто Кьеза, Европу охватил новый призрак под названием «Российская пропаганда». Переживания европейских властей удивляют итальянского журналиста, ведь, по его мнению, в делах пропаганды, фальсификаций и цензуры Запад ушел значительно дальше России. Стремясь подавить СМИ, продвигающие российскую точку зрения, Европа все больше начинает походить на авторитарное государство, пишет эксперт. 15 июля 2015 Globalist

Globalist: Презрение Запада к России – это историческая ошибка Запад всегда видел в России чуждую и инородную силу, а с окончанием холодной войны стал упиваться победой над ней, пишет Globalist. Через призму западных предрассудков она представала страной карикатурных злодеев или очарованных Путиным дураков. Но гордые и великие народы опасно унижать, – и нынешний курс США неизбежно приведет к войне, убежден автор статьи. 17 февраля 2015 Globalist